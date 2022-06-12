بدون تكلفة.. اصنعي واقي شمس طبيعي في منزلك بأبسط المكونات الطبيعية

طريقة عمل كريم واقي شمس طبيعي، يتعرض الكثير من السيدات والفتيات لأشعة الشمس بشكل كبير في الصيف مما يترتب عليه اسمرار في الوجه وظهور التجاعيد في وقت قصير، لذلك يفضلن الكثير منهن في استعمال الكريمات الواقية من الشمس ولكنها تكون مرتفعة الأسعار، وتسبب لهم مشاكل عند كثرة استخدامها لذلك يبحث العديد منهن عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وصفات طبيعية تعمل كواقي لحماية الوجه من أشعة الشمس وبمكونات سهله وبسيطة ومتوفره في المنزل يتم استخدامها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل كريم واقي شمس طبيعي

يمكنك إعداد أفضل كريم واقي في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يتم إعداد وعاء وإضافة مقدار من زيت الزيتون أو زيت اللوز بما يعادل نصف كوب.

تحضير مقدار ربع كوب من زيت جوز الهند.

إضافة ملعقة لكل من زيت التوت الأحمر وزيت بذور الجزر وزيت فيتامين ه.

مقدار ملعقتين من زبدة الشيا.

ثم مقدار من شمع العسل ربع كوب.

مقدار ملعقتن من أكسيد الزنك البارد.

يتم مزج كافة الزيوت في وعاء وبعد ذلك يتم إضافة كافة المكونات والقيام تقليبهم جيدا للحصول على كريم واقي ووضعه في برطمان لحين الاستخدام.

واقي شمس باستخدام الألوفيرا

يمكنك وبكل سهولة تحضير واقي من الألوفيرا وذلك من خلال الآتي:

نقوم بإحضار شمع العسل وتسخينه على النار بمقدار ملعقة.

يتم إضافة أي نوع من الزيوت الطبيعية المفضلة لديك من زيت الزيتون أو اللوز أو جوز الهند.

ثم يتم تقليبهم جيداً على النار وبعد ذلك نأخذ المزيج ونقوم بإضافة كل من مقدار كبسولتين من فيتامين ه.

يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من أكسيد الزنك البارد وتقليبهم مع المزيج.

نقوم بإحضار الماء المقطر مقدار نصف كوب ونقوم بتسخينه ونضيف عليه ملعقة من جل الألوفيرا ويتم مزجهم على المكونات السابقة وتخلط جيدا المكونات ونقوم بوضعها في برطمان لحين الاستعمال ويحفظ في الثلاجة للحفاظ عليه.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل كريم واقي شمس طبيعي وكيفية إعداده بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة، وكذلك واقي شمس باستعمال الألوفيرا المضاف عليها الزيوت الطبيعية وذلك للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس بمكونات طبيعية.