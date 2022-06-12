بملعقتين فازلين وملح.. تخلصي من شعر الوجه والجسم كله بدون ألم نهائيا سوف يسقط ولن يعود مرة أخرى

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من طرق إزالة الشعر المعتادة التي تسبب الكثير من الألم وهذه الطرق هي الحلاوة والشمع والواكس ونجد أن استخدام الشفينج في إزالة الشعور سوف تعطي مظهر غير محبب للذي يستخدمها وتساعد على نمو الشعر بشكل سريع لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن الطرق الطبيعية التي عن طريقها نتخلص من الشعر الزائد الموجود وتتكون الوصفة من عنصر الفازلين للتخلص من الشعر ويعرف الفازلين بمدى قدرته على التبييض والتخلص من الشعر وسوف نوضح وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الزائد من خلال هذا المقال.

وصفة الدقيق للقضاء على الشعر

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة جدا التي عن طريقها يتم التخلص من الشعر الزائد تماما ونوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية.

فازلين.

ملح.

زيت زيتون.

تفل قهوة.

دقيق

خطوات تحضير الوصفة

نجد عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة لا تاخذ اي وقت او مجهود وسوف نوضح خطوات التحضير اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الملح وتفل القهوة ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم بعد ذلك نضع الفازلين وزيت الزيتون ونقلب والدقيق والوصفة جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط على أماكن تواجد الشعر ونتركها حتى تجف ثم نقوم بعد ذلك بفركها.

نلاحظ بأن الشعر قد تساقط كثيرا ويتم تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة النشا للتخلص من الشعر

يعرف النشا بمدى قدرته على منح البشرة البياض اللازم ولكن يستخدم أيضا في إزالة الشعر وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

فازلين.

ليمون.

نشا

طريقة التحضير: