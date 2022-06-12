هتخليها بيضاء جداً .. فكرة جهنمية لتنظيف 10 كيلو من الكرشة والممبار بطريقة ممتازة في أقل من 30 دقيقة

يقترب عيد الاضحى ويتقرب معه الإعداد للأضحية لمن استطاع اتباعًا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وبعد الانتهاء من عملية ذبح الحيوان الذي تم شرائه ينتج عنه الكرشة والممبار وهي من ألذ الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، ولكن وللأسف جزء كبير من ربات المنزل لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتنظيف سواء الممبار أو الكرشة ويفاجئن بعد عملية طويلة من التنظيف أن مازالت هناك بقايا أو رائحة غير لطيفة، لهذا فإن موضوعنا اليوم يدور حول طريقة تنظيف الممبار والكرشة الصحيحة وبسهولة ويسر في فترة قليلة.

فكرة جهنمية لتنظيف 10 كيلو من الكرشة والممبار

بعض الأشخاص لا يقبلون على تناول الممبار بسبب الرائحة الزفرة التي تبعث منه والتي لا يتم القضاء عليه كليًا أثناء عملية التنظيف، ولكن بعد اتباع طريقة التنظيف التالية بالتأكيد سترغبون في تجربة الممبار هذه المرة:

بعد عملية ذبح الحيوان ونزع الممبار منه يتم تنظيفه جيدًا ونزع أي بقايا أو شوائب متراكمة عليه وقد تعيق بقية عملية التنظيف. بعد التخلص من أي فضلات متواجدة بالممبار نبدأ في تقطيعه لأصابع طولية ذات حجم متوسط. ترش فوق تلك الأصابع مقدار متوسط من الملح والدقيق ونبدأ في فرد الممبار بالخليط السابق لكي يغمره كليًا ويفرك تمامًا إلى أن يصير نظيفًا. نكرر مرات عديدة تلك الخطوة لكي نتأكد من نظافة الممبار من كلا الجانبين. وبعدها يوضع الممبار تحت الماء الجاري لاستكمال عملية التنظيف ومن ثم ننقله إلى خليط من عصير الليمون والخل والماء النقي مع أقل من ملعقة سكر ويترك في الخليط لثلاث ساعات حتى يُنظف تمامًا قبل الاستخدام.

كيفية تنظيف الكرشة في المنزل سريعًا

أما عن الطريقة المتبعة لتنظيف الكرشة وفي وقت قصير أيضًا فهي: