هيقرمش يعني هيقرمش .. الخلطة الأصلية لعمل مخلل الخيار المقرمش مثل مطاعم الوجبات السورية

يعد الخيار المخلل من ضمن المقبلات الرئيسية التي تتكون منها موائد الطعام، كما تشتهر بها الكثير من المطاعم حول العالم، ولذلك يرغب أغلب الأفراد في معرفة طريقة تلك الوصفة حتى يستطيعوا تطبيقها في المنزل والاستمتاع بها طوال الوقت دون الحاجة لشرائها من المحلات، لذلك تعرفوا معنا من خلال موقعنا عن أفضل وصفة لتحضير مخلل الخيار المقرمش .. تابعونا.

الخلطة الأصلية لعمل مخلل الخيار

لكي تستطيعي تضير وصفة الخيار المخلل بشكل ناجح في مطبخك يجب عليكي أن تقومي بتوفير كافة المقادير الصحيحة لتلك الوصفة اللذيذة، وهي على النحو التالي:

عدد 4 فصوص من الثوم.

2 كيلو من الخيار صغير الحجم.

نصف كوب فقط من الخل الأبيض.

عدد 4 أكواب من الماء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

نصف معلقة صغيره من الثوم المفروم.

عدد 4 ملاعق صغيره من الملح.

طريقة تحضير الخيار المخلل المقرمش في المنزل

أما عن الطريقة الصحيحة لتحضير وصفة الخيار المخلل المقرمش في المنزل بدون تكاليف، فهي على النحو الآتي:

أولاً: في البداية قومي بإحضار المقادير واغسليها جيداً حتى تزول الأتربة والشوائب من عليها باستخدام الماء الفاتر.

ثانياً: وبعد ذلك قومي بتقطيع حبات الخيار إلى نصفين، ثم ضعيه في برطمان زجاجي وضعي معه الثوم أيضاً.

ثالثاً: ثم احضري الوعاء الخاص بالتخليل وضعي به الماء والملح والسكر والخل واخلطيهم سوياً، ثم أضيفي الفلفل والكزبرة والثوم المفروم على المكونات السابقة.

رابعاً: وبعد الانتهاء من وضع المكونات معاً قومي بخلطهم جيداً حتى يذوب كلا من السكر والملح جيدا.

خامساً: وبعد ذلك قومي بوضع الزيت على سطح البرطمان وذلك تجنباً للتعفن نتيجة لدخول الهواء.

سادساً: وفي النهاية قومي بإغلاق البرطمان جيداً ولا تفتحيه حتى مرور ثلاث أيام للتأكد من نضوجة، وبعد نضوجه بشكل كامل قومي بوضعه في الثلاجة.

من الجدير بالذكر أن تلك الوصفة الشهية يمكنك تحضيرها في أي وقت دون الحاجة لانتظار موسم معين، كما يفضل استحدام ملعقة نظيفة عند الرغبة في أخذ بعض القطع من الخيار المخلل من البرطمان لضمان بقائه سليما.