اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات

تبيض اليدين مشكلة تعاني منها بعض النساء، حيث أن الاسمرار المتواجد على اليدين يسبب مظهر غير لطيف، وتحاول النساء إيجاد طرق متعددة لتفتيح اليدين بسرعة دون استخدام أي كريمات كيميائية تضر بمسام الجلد، وظهور البقع الداكنة على سطح الجلد، ولذلك يفضل ترطيب اليدين قبل الخروج من المنزل، وخاصة في فصل الصيف، وهذا من أجل حماية البشرة من الاسمرار، ومساعدة البشرة على إنتاج مادة الميلانين التي تحمي البشرة من الأشعة الضارة والحارقة.

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها بشكل يومي أو أسبوعي للحصول على أيدي بيضاء وناعمة، حيث يمكن تنفيذ أحد الطرق التالية:

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

في طبق صغير نقوم بخلط كل المكونات السابقة معا حتى تمتزج تماما.

ثم يتم دهن اليدين بهذا الخليط جيدا.

نترك الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة حتى يجف تماما.

ثم نشطف اليدين جيدا بالماء الفاتر.

يتم ترطيب اليدين جيدا بكريم مرطب أو بأحد الزيوت الطبيعية لتنعيمها.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع

وصفة الليمون لتبيض اليدين والجسم

حيث أن الليمون من أشهر الثمار المستخدمة في تفتيح البشرة بعمق، فيمكن فرك اليدين بنصف ليمونه وعصرها جيدا في كفوف اليدين، ويتم فرك اليدين بالعصير جيدا، ثم نترك عصير الليمون على البشرة حتى تجف، بعد مرور ربع ساعة يتم شطف اليدين بالماء الفاتر، تكرر الوصفة كل يوم للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الخيار المبشور لتبيض اليدين بسرعة

حيث أن الخيار من أهم الخضروات التي تحتوي على معادن مغذية ومرطبة للبشرة، فيتم اعتماد وصفات الخيار للبشرة في كافة دول أوروبا، نظرا لإثبات فعاليته في تفتيح المناطق الداكنة في البشرة، حيث يتم فرم الخيار المغسول في الكبة الكهربائية، ثم ندهن اليدين بعصير الخيار، ونتركه على اليدين حتى يجف، ثم نشطفه بالماء، وثم يتم تكرر تلك الوصفة يوميا لمدة شهرين للحصول على يدين ناصعة البياض، هذه الوصفات طبيعية وليس لها أي أضرار علي البشرة.