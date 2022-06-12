ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات اصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد و تبيض الوجه من اول استعمال

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تختلف أنواع البشرة فهناك بشرة دهنية وبشرة جافة وبشرة حساسة، وتحتاج جميع أنواع البشرات إلى التنظيف من الأتربة المتراكمة عليها، وخاصة البشرة الحساسة والدهنية، والذين يتأثرون بالعوامل الخارجية من الهواء والأتربة وأشعة الشمس، لذلك تحتاج البشرة إلى ماسك لتنظيفها من فترة إلى أخرى وخاصة طوال فصل الصيف، وتعد الماسكات الجاهزة مكلفة وغير آمنة على البشرة، لذلك يفضل الفتيات استخدام ماسكات طبيعية تساعد على تنظيف البشرة من أي تراكمات عليها، لتعيد للبشرة حيويتها ولمعانها، وتعتبر القهوة من المشروبات المميزة عند الكثير، فهي تغذي العقل والقلب، كما تفيد البشرة وتخلصها من أي أتربة أو بثور سوداء متراكمة عليها، لذلك سوف نلقي الضوء على طريقة عمل وصفة القهوة لتبيض البشرة.
مكونات تحضير وصفة القهوة لتبيض البشرة
العناية بالبشرة أمر مهم تحرص عليه جميع الفتيات، وذلك لمنع تراكم الدهون والأتربة على البشرة وظهور حب الشباب وغمقان البشرة، حيث تحرص كل الفتيات على الظهور بشكل جمالي وبشرة لامعة ونظيفة وموحدة اللون، لذلك يحاولن استخدام ماسكات غسول وتفتيح البشرة، والقهوة من أفضل العلاجات الممتازة لمشاكل البشرة المختلفة، فهي تساعد على إزالة أي دهون متواجدة على البشرة، ويمكنك تحضير ماسك القهوة في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من زيت جوز الهند صغيرة.
- 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
طريقة تحضير وصفة القهوة لتبيض البشرة
تحتوي القهوة على عدة خصائص سريعة المفعول، فهي تدخل في وصفات البشرة لقدرتها على تفتيح لون البشرة بسرعة، لذلك فهي مناسبة لمشاكل بشرة الفتيات الذين يعانن من تصبغات البشرة والأتربة، ويمكنك استخدامها من خلال إتباع الآتي.
- نحضر وعاء ونضع فيه القهوة وزيت جوز الهند والعسل الأبيض ونقلب جميع المكونات.
- لابد من غسل البشرة وتنظيفها بالماء قبل توزيع الماسك عليها.
- بعد الإنتهاء من تنظيف البشرة يتم توزيع الماسك عليها بالتساوي.
- نقوم بفرك البشرة بشكل دائري ولكن بلطف.
- نترك ماسك القهوة على البشرة لمدة نصف ساعة.
- يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.
- ينصح بإتباع ماسك القهوة مرتين في الأسبوع لتنظيفها بشكل مستمر.
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