بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين

الشعر المجعد يحتاج إلى علاج أولاً بدلا من الاعتماد على أدوات الفرد مثل المكواة أو السيشوار أو البروتين والكيراتين، حيث تترك هذه الأدوات أثار جانبية على الشعر منها تسبب تلفه وتساقطه وضعفه، لذلك لابد من علاج مشكلة الشعر الخشن والمجعد من خلال تغذية بصيلات الشعر لتنعيمها وتكثيفها، وتعتبر الخميرة من العناصر الطبيعية والمغذية للشعر والبشرة، حيث تدخل في الوصفات التجميلية التي تساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة التجاعيد والتصبغات، كما تساعد الخميرة على فرد الشعر الخشن والمجعد، بفضل العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، فهي مرطب ممتاز للشعر المتقصف والخشن، لذلك يبحث الكثير عن طريقة فرد الشعر بالخميرة وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه خلال هذا المقال.

فرد الشعر بالخميرة

الخميرة غنية بالأحماض والمعادن والعديد من الفيتامينات الهامة التي تغذي الشعر وتزيد من كثافته ولمعانه، لذلك تعتبر عنصر أساسي في حل مشاكل البشرة والجلد والشعر نتيجة فوائدها المذهلة، لذلك يمكن استخدامها في فرد الشعر المجعد بكل سهولة دون الاعتماد على الأدوات الضارة، وتتمثل مكونات وصفة فرد الشعر بالخميرة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من الخميرة صغيرتين.

ملعقة من الحليب الدافئ كبيرة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

غطاء رأس.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

تساعد الخميرة الغنية بالعديد من الفيتامينات على فرد الشعر وجعله أكثر نعومة وانسيابية، كما تجعل الشعر كثيف ولامع، وتعالج تلف وتساقط الشعر، لذا يمكن استخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.

نخلط الخميرة والحليب والعسل الأبيض وزيت الزيتون في وعاء.

نترك الخليط لمدة عشر دقائق.

نمشط الشعر ونقسمه ونوزع الخليط عليه بالكامل.

لابد من تدليك الشعر أثناء توزيع الخليط حتي يصل الخليط إلى فروة الرأس.

بعد الإنتهاء من فرد الخليط على الرأس يتم وضع الغطاء البلاستيكي لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ويتم تكرار خليط الخميرة مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للشعر