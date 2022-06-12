نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصحة أفضل.. طريقة استخدام بذور الشيا وأهم فوائدها الصحية وهذه هي الأضرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أثبتت الدراسات الطبية بأن بذور الشيا لديها الكثير من الفوائد الصحية، وهذا الأمر مرتبط باستخدامها بالصورة الصحيحة، وبناء على ذلك نجد أن فئة كبيرة من الناس تداول طريقة استخدام بذور الشيا داخل عمليات البحث.

طريقة استخدام بذور الشيا

كي يتم استخدام بذور الشيا بالصورة الصحيحة، فيجب علينا الالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتية، وذلك بهدف الاستفادة من كافة الفوائد الصحية والتي تعطيها لنا بذور الشيا، وهذا ما سنعرضه لكم بالصورة الآتي ذكرها:

المقادير

ربع كوب من بذور الشيا.

لتر من الماء.

خطوات التحضير

نقوم في بداية الأمر بإحضار وعاء ونضع بداخله كمية بذور الشيا مع لتر من الماء.

ويتم نقع بذور الشيا مع الماء لفترة زمنية تصل إلى حوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ومن ثم نقوم بإضافة أي نوع من الفاكهة مع بذور الشيا، فهذا الأمر يحسن من مذاق بذور الشيا بصورة كبيرة.

الفوائد الصحية لبذور الشيا

إن تناول بذور الشيا بالشكل الصحيح، يجعل جسمنا يستفاد من تلك الفوائد الآتي ذكرها:

إن بذور الشيا تقوي صحة القلب بصورة كبيرة، وذلك بسبب احتوائها على كم كبير من الأوميغا 3.

كما نجد أنها تقوم بتقوية العظام، وذلك بسبب احتوائها على كم كبير من الكالسيوم.

وتقوم بذور الشيا بالتحكم في معدلات السكر في الجسم، وذلك بالإضافة إلى دورها الكبير في حماية الدم من التجلط.

الآثار الجانبية لبذور الشيا

في حال عدم استشارة الطبيب قبل تناول بذور الشيا، فهذا الأمر من الممكن أن يعرضها لكثير من المخاطر، وإليكم أبرز تلك المخاطر بالشكل الآتي:

بسبب احتواء بذور الشيا على كم كبير من الألياف، فهذا الأمر من الممكن أن يعرضنا إلى الانتفاخات والإمساك.

وإن تناولها بصورة زائدة عن الحد، فهذا الأمر يعرض مستوى السكر في الدم إلى الانخفاض بصورة كبيرة.

وفي حال إن كان الشخص يعاني من مرض كرون وتناول بذور الشيا، فهذا الأمر يعرضه إلى تهيج الأمعاء بصورة كبيرة.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدار حول طريقة استخدام بذور الشيا، فأخذ الحد المسموح من بذور الشيا، فهذا الأمر يجعلنا نستفاد من الكثير من الفوائد الصحية التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.