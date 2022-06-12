مهما كانت الرائحة كريهة.. عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض 100% لرائحة هادئة وعطرة

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عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض من الوسائل التي تساهم في التخلص من مشكلة التعرق، والتي يقوم بها الجسم للتخلص من السموم والفضلات الموجودة فيه ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال الغدد العرقية ويعمل على تحسين التنفس والحماية من الربو ،ويأتي العرق نتيجة لارتفاع الحرارة والتوتر وفرط عمل الغدة الدرقية والسمنة المفرطة والعوامل الوراثية. عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض بالشبه المكونات ملعقة صغيرة ماء ورد.

٢ ملعقة شبه مطحونة.

٣ ملاعق بودرة أطفال ورشة مسك أبيض. طريقة التحضير تخلط جميع المكونات وتوضع في زجاجة.

تدهن منطقة تحت الابطين من الخليط بعد الاستحمام مباشرة.

تستخدم الوصفة مرة يوميا للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة العسل لعمل مزيل عرق المكونات ملعقتان شمع عسل.

م.ك زيت جوز الهند.

½ ملعقة صغيرة زبدة كاكاو.

قطرات قليلة من مجموعة زيوت مثل:

(إكليل الجبل، الزعترالابيض، اللافندر،الخروع). الطريقة يرفع شمع العسل على نار متوسطة حتى الذوبان التام.

تضاف زبدة الكاكاو وتمزج جيدا مع إضافة مجموعة الزيوت.

تخلط الوصفة جيدا وتوضع في بخاخ.

تستخدم هذه الوصفة يوميا بعد الاستحمام. مزيل عرق بنشا الذرة المكونات ٣ ملاعق زيت جوز هند.

٣ ملاعق بكينج صودا.

٣ ملاعق نشا.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

قطرات من أي عطر موجود في المنزل لإضافة رائحة جميلة للخليط. طريقة التحضير نخلط البيكنج صودا مع النشا جيدًا.

نسخن زيت جوز الهند حتى يصبح سائل ونمزجه مع زيت شجرة الشاي إلي المزيج.

تخلط المكونات جيدًا وتوضع في زجاجة وتكرر يوميا بعد الاستحمام مباشرة. وصفة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون المكونات اخلط نشا مع بيكنج صودا.

أضف زيت جوز هند سائل للمزيج مع التقليب الجيد.

ضع زيت الليمون مع المكونات السابقة.

ضع الخليط في برطمان زجاجي واتركه في الثلاجة لمدة دقائق واستخدمه بالطريقة المعتادة. مزيل عرق للبشرة الحساسة بدون بكينج صودا المكونات ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زبدة الشيا.

نصف ملعقة شمع عسل .

نصف ملعقة نشا ذرة.

٥ قطرات فيتامين E .

٨ قطرات من زيت اللافندر.

٣ قطرات زيت مرمية. طريقة التحضير ضعي زيت جوز الهند وزيت الشيا وشمع العسل على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

ارفع الخليط من على النار واتركي الخليط حتى يبرد.

ضف نقطتين فيتامين E واللافندر.

اخلط المكونات حتى تمام التجانس .

اسكب الخليط في برطمان وضعه في الثلاجة لبضع دقائق ثم إبدأ الاستخدام. يمكن استعمال وصفات لإعداد مزيل عرق ومبيض ويمكن أيضًا اللجوء لمزيلات العرق الجاهزة الموثوق فيها مع تجنب اختيار المستحضرات التي تحتوي على مركب الألمنيوم والبارابين؛ لأنهما يشكلان خطرًا على الصحة. عمر شويل - جدة مهما كانت الرائحة كريهة.. عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض 100% لرائحة هادئة وعطرة - ثقفني

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