قنبلة التفتيح.. ماسك لبان الذكر والفازلين لتبييض وشد البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق

كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح الفوري للبشرة والجسم ، لبان الذكر له فوائد عديدة للجسم بصفة عامة، حيث يعمل على التخلص من البرد الشديد والحكة المزعجة، عن طريق تناول لبان الذكر كل يوم، ولكن نحن سوف نقدم لكم فائدة أخرى لبان الذكر وهي يساعد على تفتيح البشرة، ولكن يجب وضعه مع القليل من الفازلين، وهذا الكريم يعتبر من أقوى الكريمات التي تعمل على تفتيح مسام البشرة والتخلص من جميع المشاكل التي تواجهنا في فصل على وجه الخصوص، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين في تفتيح البشرة

ينصح جميع الأطباء بوضع الفازلين على اليدين وعلى الجسم كله لأنه من أقوى المرطبات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الجسم وخصوصا في فصل الصيف، ولذلك نحن جئنا إليكم بكريم سحري يعمل على التخلص من كل مشاكل البشرة التي تتعرض لها وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات كريم لبان الذكر والفازلين، مع العلم أن جميع مكوناته سهلة وبسيطة ويستطيع أي شخص تحصيرها:

ملعقتين ونصف من لبان الذكر.

ملعقة ونصف من الفازلين.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو.

عصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة

مكونات هذا الكريم بسيطة، بالإضافة إلى أنها طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية تضر البشرة، وهذا هو هدفنا في هذا المقال، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:

نضع الفاولين في طبق ألمونيوم على حمام بخار حتى يذوب الفازلين تماما.

بعد ذلك نضع النشا ويتم التقليب.

نضع باقي المكونات بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي يسهل فرده على الوجه.

نأخذ كمية مناسبة منه ويتم وضع برفق على الوجه.

يجب وضع الكريم على الوجه في المساء.

يتم تركه على الوجه، حتى الصباح ويتم. غسله بالماء العادي.

بعد ذلك يجب غسل الوجه بالغسول المفضل لديك.

يمكن الاستمرار على وضع الكريم لمدة شهر حتى نحصل على نتيجة أفضل بكثير

كما ذكرت في المقال إنه يمكن أن تقومي بوضع ملعقة من زيت النشا مع ملعقة من لبان الذكر لحي تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال استخدمي هذه الطريقة التي قمت بذكرها في المقال تساعدك على جعل بشرتك بيضاء كالثلج من أول مره قومي بوضع لبان الذكر مع النشا واحصلي علي بشرة مثالية مثل الجميلات من أول مره حيث تطبيق هذه الوصفة يستخدم مرة وإحدة أسبوعيا ستلاحظين بب