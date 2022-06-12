بالأسرار الهندية.. مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة وإنبات الفراغات لن تصدقي نفسك

تعتبر مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشكلات إزعاجًا لدى معظم الناس، ودائمًا ما يبحثون عن طرق فعالة في تطويل شعرهم وتكثيفه بالشكل المثالي دون أن يتعرضوا لأي آثار جانبية مثلما ما كان يحدث عند استخدام المنتجات الكيميائية الخاصة بتطويل الشعر، لكن هذا الأمر سيزال تمامًا عند عرضنا المفصل لكافة المعلومات التي تدور حول مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر.

مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر

يكاد يكون القرنفل من أكثر وأبرز المكونات السحرية لزيادة معدلات نمو الشعر بصورة مثالية، وإليكم أبرز فوائد القرنفل للشعر بالشكل الآتي:

إن القرنفل يقوم بإعادة ملء الأماكن الفارغة بالشعر المتساقط، وذلك من خلال قدرته الهائلة في تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس.

كما يعمل القرنفل على تطهير فروة الشعر من خلايا الجلد الميتة ومن القشرة ومن القمل، فكل من هذه الأشياء تؤثر بالسلب على معدل نمو الشعر وتكثيفه.

ويعطي القرنفل للشعر درجة التغذية المطلوبة، كما يعمل على تلميعه وترطيبه كذلك.

ويعمل القرنفل على تنعيم الشعر ومنعه من التقصف، وذلك من خلال زيادة معدلات إنتاج الزيوت، والتي تعمل على تنعيمه بصورة كبيرة.

وصفة زيت القرنفل وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإضافة زيت القرنفل مع زيت جوز الهند، ومن ثم نقوم بمزجهما جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط لفترة تقدر بحوالي 5 دقائق.

ثم نقوم بترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الملائم للشعر.

ومن بعدها نقوم بتكرار تلك الوصفة حوالي مرتين على مدار الأسبوع، وسوف نتوصل إلى النتيجة المرادة في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم أبرز التفاصيل التي تخص مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر، كما عرضنا وصفة مثالية خاصة بهذا المكون تساعد على زيادة معدلات نمو الشعر، ومن الواضح أن استعمال المكونات الطبيعية على الشعر يساعدنا في التخلص من كافة مشكلات الشعر المزعجة بصورة مثالية.