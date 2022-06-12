دللي نفسك.. صبغ الشعر بالحناء باللون الباذنجاني لنيولوك روعة ونوري وجهك

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صبغ الشعر بالحناء باللون الباذنجاني خطوة خطوة وبالتفصيل سوف نتعرف عليها اليوم، على الرغم من أن صيحات الموضة تتغير كل عام وتظهر ألوان لصبغ الشعر جديدة، إلا أن هناك صبغات للشعر سيطرت على قلوب السيدات مع مرور السنين، ومنها اللون الباذنجاني فهو من الألوان المستحبة عند كثير من السيدات ذات البشرة البيضاء والبشرة السمراء فهو مناسب لكليهما، واليوم نتعرف على الطريقة الصحيحة للحصول على تلك الدرجة بمكونات طبيعية متواجدة بالمنزل، دون الحاجة إلى صالونات التجميل وتحمل تكاليف باهظة.
صبغ الشعر بالحناء باللون الباذنجاني
الحناء أحد المكونات الأساسية في صبغ الشعر فهي مكون طبيعي يمد جذور الشعر بالعديد من العناصر التي تحفز وتساعد على النمو، وبالتالي يتم إضافتها لمكونات صبغة الشعر للاستفادة من فوائده، وفيما يلي مكونات الصبغة الواجب تحضيرها قبل البدء بالعمل:
- أربع ملاعق من الحناء الطبيعية.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- وملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- صفار بيضة واحدة.
- ثمرة شمندر.
- بعضاً من قشر الباذنجان.
- ماء ساخن.
طريقة تحضير صبغة الشعر في المنزل
- يتم مزج جميع الزيوت معاً في وعاء، ثم يتم إضافة العسل مع التقليب ثم ماء الورد مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.
- بشكل تدريجي نقوم بإضافة الحناء مع التقليب المستمر ثم يتم إضافة صفار البيضة بعد خفقها أولاً.
يتم وضع كلا من قشور الباذنجان وثمرة الشمندر المقطع مكعبات في الماء الساخن ووضعه على النار
- وتركه حتى يتم الحصول قوام كريمي، ثم نقوم بإضافته إلى الخليط السابق مع التحريك المستمر.
لمدة أربع ساعات يتم ترك الخليط مع تغطية جيداً.
- نقوم بتقسيم الشعر أربع أجزاء والبدء في توزيع الصبغة من الجذور حتى الأطراف في كل جزء بواسطة فرشاة.
- يتم ترك خليط الصبغة على الشعر لمدة ساعتين أو حتى الوصول إلى اللون المطلوب.يتم غسل الشعر بالماء فقط واستخدام الشامبو، وفي اليوم التالي يتم عمل حمام زيت للشعر ثم غسله بالشامبو.
نصائح للشعر المصبوغ
بعد التعرف على صبغ الشعر بالحناء باللون الباذنجاني احرصي على اتباع ما يلي:
- تجنب استخدام الماء الساخن على الشعر المصبوغ واستخدام الماء البارد بدلاً منه.
- غسل الشعر مرتين فقط في الأسبوع الواحد.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- استخدام مستحضرات الشعر من مكونات طبيعية.
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