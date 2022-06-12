وداعاً سواد السنين.. النشا والخل لتبييض الوجه وسر الخلطة السحرية لبشرة كالبدر في دقائق

النشا والخل لتبييض الوجه، يلعب كل من النشا وكذلك الخل، دور هام وكبير في ترطيب البشرة بشكل كبير، كما يساعد على التخلص من السواد الذي قد يطرأ على الوجه، لا يقف دورهما في الحفاظ على البشرة عند ذلك، حيث يمكنهم تهدئة الوجه من الالتهابات التي قد تحدث في أي وقت، هذا فضلًا عن قدرتهما معًا في القيام بتفتيح البشرة، وتغذيتها وإمدادها بما تحتاجه لكي تبقى ذات لمعان ونضارة.

النشا والخل لتبييض الوجه

عند خلط كل من الخل النشا لكي نحصل على كريم، فإننا سوف نحصل على خلطة سحرية تساعدنا في الحفاظ على البشرة بشكل كبير، يمكنا أن نجعل بشرتنا ذات لمعان، ونعومة كبيرة جدًا، وذلك يكون بسبب أن جميع ما يحتويه كل من النشا والخل، عناصر طبيعية تنفع البشرة بشكل كبير، ولا يمكنها أن تضر بشرتنا على الاطلاق، عند قيامنا بهذه التجربة، فإننا سوف نترك جميع مستحضرات التجميل الأخرى جانبًا.

كريم النشا والخل

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

وعاء أو علبة تكون معقمة وجيدة الغلق.

إناء من الألومنيوم.

كمية مناسبة من محلول السكر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كل من عصير الليمون، وكذلك محلول السكر في الإناء ثم نضع الإناء على النار، ونضيف على هذا الخليط ماء الورد مع إضافة كمية النشا.

عند إضافة النشا لابد أن تضاف بشكل تدريجي ومحدد، بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ويجب أن تكون درجة حرارة النار بسيطة، وبعدها نقوم بإطفاء النار مباشرة.

عند قيامنا بعملية التقليب لابد أن تكون بشكل سريع، وذلك من أجل عدم حدوث تكتلات لهذا الخليط، فنقلب جيدًا، ثم نضيف كمية الخل، ونضع الإناء مرة أخرى على النار مع القيام بالتقليب حتى نحصل على نسيج كريمي.

وهنا نقوم بإطفاء النار، ونترك هذا الخليط حتى يبرد تمامًا، وبعد ذلك نقوم بوضعه في العلبة المعقمة، ثم نضعه داخل ثلاجة المنزل.

يمكننا أن نستخدم ذلك الكريم بشكل يومي قبل الذهاب للنوم، وفي الصباح نقوم بشطف البشرة، ثم نقوم بمسحها بماء الورد بشرط أن يكون بارد.

في الختام نكون قد قدمنا لكم أفضل الوصفات، والكريمات التي يمكننا من خلالها الحفاظ على البشرة بشكل كبير، وهو النشا والخل لتبييض الوجه، ذلك الكريم الذي يجعلك عزيزتي تبدين وكأنك ملكة جمال.