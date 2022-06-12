نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفواكه الحمضية.. تنظيف خشب المطبخ شديد الاتساخ وإعادته كالجديد بلمسة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقابل جميع النساء صعوبات أثناء تنظيف خشب المطبخ شديد الاتساخ، ويرجع ذلك إلى تعرضه المباشر والمستمر للدهون يوميًا سواء كان من خلال تناثر الزيوت وبقايا الطعام، أو من خلال أبخرة الطعام المليئة بالدهون والتي تتراكم على خشب المطبخ وتُكون بقع يصعب إزالتها، لذلك سوف نقوم بعرض بعض من حلول التنظيف من خلال مقال اليوم.

تنظيف خشب المطبخ شديد الاتساخ

يعتبر المطبخ النظيف من أولويات جميع النساء، فلابد من تنظيفه بصورة مستمرة وعدم ترك الدهون تتراكم عليه، ولكن في حالة حدوث ذلك وأصبح المطبخ شديد الاتساخ، ينبغي تنظيفه بطرق طبيعية لها قدرة فعالة في استعادة مظهره مجددًا.

التنظيف بواسطة قشر الفواكه الحمضية

يساعد القشر الموجود بجميع الفواكه الحامضة على إذابة وتكسير الدهون مهما بلغت قوتها، ويتم ذلك من خلال الآتي:

المكونات

مقدار ١ كوب من قشر البرتقال، والليمون وغيره من الفواكه الحمضية المتاحة.

ومقدار ١ كوب كبير من الخل الأبيض.

مقدار ٢ كوب من الماء الفاتر.

زجاجة بخاخ.

طريقة التحضير

عليك بوضع كوب الماء في وعاء ثم وضع مقدار الخل معه، وبعد ذلك نضع قشر الفواكه ويترك خمس دقائق.

نضع الخليط في زجاجة ثم ترش مباشرةً على جميع أجزاء خشب المطبخ بالكامل، وتترك لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل المطبخ بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظين اختفاء جميع آثار الدهون.

التنظيف بواسطة عجينة كربونات الصوديوم والزيت

يمكنك عمل عجينة سحرية لتنظيف خشب المطبخ كالآتي:

المكونات

كوب من الزيت.

كوب من بودرة كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

أحضري وعاء وضعي بداخله مقدار الزيت النباتي بالكامل، ثم اخلطي معه كوب كربونات الصوديوم واستمري بالتقليب حتى تتشكل عجينة.

قومي بفرد تلك العجينة على جميع أجزاء المطبخ شديدة الاتساخ وتترك لمدة خمس دقائق.

امسحي بقطعة قطنية مكان العجينة ثم تغسل بالطريقة المعتادة وسوف يصبح المطبخ نظيف للغاية ولامع.

في ختام مقال تنظيف خشب المطبخ شديد الاتساخ، قمنا بعرض طريقتين تساعدك في التنظيف السريع دون أي مجهود لجميع دهون وبقع خشب المطبخ، عليك بتطبيق أحدى الطرق السابقة لتتمتعي بمطبخ نظيف ولامع خالي من أي أوساخ عالقة أو دهون.