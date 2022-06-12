لو جالك ضيوف فجأة.. حلويات سريعة في الميكرويف واقتصادية والطعم خرافي سيسألكِ عنه ضيوفك

حلويات سريعة في الميكرويف، نشتاق في كثير من الأحيان لشيء من الحلويات، ولكن نريد أن نقوم به بشكل سريع، وبدون استخدام الفرن، واليوم في مقالنا سنذكر لكم ألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن تقوموا بها بسرعة، وفي نفس الوقت ستكون لذيذة، وشهية، وسنعرض عليكم طريقة عملها بشكل متقن لتكون النتيجة أروع ما يكون.

حلويات سريعة في الميكرويف

سنصنع سويًا كيك البراونيز وذلك في الميكرويف، وهي من الوصفات التي تتسم بالسرعة، وكذلك السهولة الشديدة، حيث أنها كذلك مفيدة في حالة العزائم، أو الضيوف المفاجئين.

فيمكنك هنا أن تتصرفي بشكل سهل، وبأشياء بسيطة ستقدمين أحلى حلويات، وستقومين بفعلها مرة أخرى حينما تتذوقين مذاقها الشهي.

والمنشأ الخاص بذلك الكيك يعود إلى أمريكا، ومن ثم قام بالانتشار حتى شمل جميع أرجاء العالم كله.

ومكوناته بسيطة، وموجودة، وطريقته سنذكرها في النقاط التالية فاتبعوها بإتقان.

كيك البراونيز

كوب كبير من اللبن.

كوب من الطحين المعد للحلويات.

كوب من الزيت ويفضل أن يكون نباتي.

عدد 3 بيضات.

نصف كوب من الكاكاو.

نصف كوب من مبشور الجوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان من البيكنج باودر.

نصف كوب من الشوكولا.

طريقة التحضير

نقوم أولًا بجلب إناء، ونقوم بوضع بعض من المياه به، ومن ثم نتركه حتى الغليان وفي تلك الأثناء نضع فوقها إناء آخر نضع فيه الشوكولا وكذلك الزيت، ونتركها حتى تذوب.

ومن ثم نحضر وعاء عميق، ونقوم بوضع الحليب، ومن ثم السكر، والكاكاو، ونضيف إليهم الشوكولا التي ذوبناها، ونقوم بخلطهم سويًا.

نقوم بأخذ حوالي الثلث من الكمية الخاصة بالشوكولا المذابة، ونقوم بوضعه في الثلاجة.

نقوم بنخل الدقيق جيدًا، ونضيف إليه مقدار البيكنج باودر، وكذلك الفانيليا، وخلطهم مع جوز الهند بشكل جيد حتى لا نحصل على تكتلات بالخليط.

نقوم بدمج جميع المقادير السائلة مع بعضهم البعض، ونضعهم على الطحين لنحصل في النهاية على خليط سائل.

نقوم بصبه في صينية مناسبة المقاس لتلك الكمية، وبعدها نضعها في الميكرويف لحوالي 8 دقائق حتى نتأكد أنه قد نضج.

بعد انقضاء تلك المدة نخرجها ونقوم بصب الشوكولا فوقها، ونقوم بتقطيعها للشكل المستحب، وتناولوها بالهناء والشفاء.

انتهينا من صنع أشهى حلويات سريعة في الميكرويف، ونتمنى أن تنال إعجابكم فقوموا بصنعها في المنزل فتكون أفضل وأشهى.