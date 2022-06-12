لجوع نص الليل.. اكلات سريعة في الميكرويف وطعمها تحفة تنقذك وقت الزنقات وتصلح كوجبة غذاء شهية

إن صنع اكلات سريعة في الميكرويف من الأشياء التي صارت ربات المنازل تتجهن إليها، وذلك لأن استخدام الميكرويف أسهل، وينجز أكثر من الفرن كذلك، وهناك العديد من الأكلات التي يمكن أن نقوم بها من خلال الميكرويف بشكل سريع، وفي نفس الوقت سنأخذ النتيجة المرغوبة منه، وعلى أكمل وجه.

اكلات سريعة في الميكرويف

إن الميكرويف هو جهاز مثل السحر الذي شن ثورة هائلة في العالم الخاص بالطبخ، وكذلك تحضير الأكلات، وعليه، فإننا اليوم سنقدم لكم أكلات يمكن أن نقدمها من خلاله في وقت وجيز، وهذا الأمر صار مرغوبًا فيه بشدة من قبل ربات المنازل خاصة تلك السيدات العاملات، ومن تلك الأكلات ما يلي:

المعكرونة بالجبن

المكونات

نصف كوب من المعكرونة.

نصف كوب من المياه.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق من اللبن.

نصف كوب مشكل من الجبن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء يقبل الوضع في الميكرويف، ونقوم بوضع المعكرونة أولًا، ومن ثم نضيف إليها المياه، والملح، ونقوم بوضعها في الميكرويف.

نقوم بضبط الوقت على 3 من الدقائق، وبعد ذلك نقوم بإخراجها، ونضع اللبن بالإضافة إلى الفلفل الأسود، والجبن، ونقوم بإدخالها لدقيقة أخرى، وتمتعوا بمعكرونة لذيذة.

كيزاديلا الدجاج

المكونات

قطعتان من خبز من نوع التورتيلا.

مقدار مناسب من صدور الدجاج مقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف كوب من مشكل الخضراوات( فلفل ألوان- طماطم- خيار- بصل).

رشة من الملح.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الجبن المشكلة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الخبز، وندخله لبعض من الثواني للميكرويف، وبعدها نقوم بوضع صدور الفراخ، بالإضافة إلى الخضراوات على الخبز، وذلك بمزجهم مع مقادير التوابل التي ذكرناها بشكل مسبق.

بعد هذا نقوم بإدخالهم إلى الميكرويف لحوالي دقيقتين، وبعدها نقوم بإخراجها بعد أن تنتهي تلك المدة.

ونضع فوقها الجبن، وندخلها مرة أخرى للميكرويف حوالي دقيقة واحدة، ومن ثم نقوم بإخراجها ونقطعها يتم تناولها وهي ساخنة.

وهنا توصلنا في النهاية إلى أن الميكرويف ليس مهمته الوحيدة هي التسخين فقط، ولكن يمكننا أن نصنع به اكلات سريعة في الميكرويف شهية، ولذيذة وبأسرع ما يمكن.