حفزي الكولاجين.. مقشر طبيعي للوجة سريع المفعول وانسي التجاعيد والاسمرار ستعود بشرتك كالأطفال

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول، الكثير من السيدات اللاتي دائمًا يبحثن عن أفضل الكريمات، والمرطبات، وكذلك المقشرات، وذلك من أجل العناية ببشرتهم، ذلك الأمر الذي تهتم به كل سيدة أو شابة بشكل كبير به، فتسعى الكثيرات منهن للبحث عن أفضل مقشر للوجه، وذلك من أجل التخلص من جميع الجلد الميت، وكذلك يمكنهن التخلص من الكثير من الدهون التي تتراكم على البشرة بواسطة ذلك المقشر.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

يعاني الكثير من السيدات من أن بشرتهم شديدة الجفاف، بالإضافة إلى وجود الكثير من البقع التي تكون داكنة، كل ذلك يمكننا أن نعالجه ونتخلص منه بواسطة استخدام مقشر للوجه ذات جودة عالية، ولكن لا يقف دور المقشر على ذلك فقط، بل يمكننا بواسطته أن نتخلص من الحبوب التي تنتشر على وجوهنا، كما أنه يساعد في عملية التلطيف والترطيب للبشرة بشكل كبير، فله قدرة على تجديد الخلايا الخاصة بالوجه.

ماسك القهوة للوجه

عند الحديث عن هذا الماسك فإننا سوف نجد أن له الكثير من الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها من خلال استخدامنا له، ولا يقف استخدام هذا الماسك للوجه فقط.

بل يمكن أن نستخدمه على سائر الجسم، فهناك فوائد كثيرة للقهوة يمكن أن نستفيد بها بشكل كبير، وذلك لأن القهوة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، بالإضافة لكثير من العناصر التي تفيد البشرة وتمدها بما تحتاجه.

مقشر طبيعي للوجه بالقهوة

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة الخشنة.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة صغير من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع القهوة مع زيت اللوز، ونقوم بتقليبهم معًا وبعد ذلك نضيف النشا رويدًا رويدًا.

وبعدما يتماسك الخليط نقوم بإضافة اللبن البودرة، وإذا تماسك الخليط أكثر من اللازم، علينا أن نقوم بسكب قليل من الزيت ليصبح معنا بقوام رخو يمكننا وضعه على البشرة.

قبل الاستخدام نقوم بغسل الوجه جيدًا، وبعدها نفرد هذا الماسك على الوجه، وكذلك الرقبة، وننتظر حتى يجف نأتي بعد ذلك لخطوة الغسيل.

نقوم بوضع قليل من الماء على الماسك، ونبدأ بالفرك بشكل لطيف، وبعدها نزيله نهائيًا.

في النهاية يجب أن نسدي لكي نصيحة يا عزيزتي، وهي أنه عليك أن تداومي على مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول لكي تحصلي على بشرة ناعمة، ومشرقة في مدة قصيرة.