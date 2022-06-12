حمرا ولا قرعة.. كيف تعرف البطيخة حلوه دليلك لاختيار ألذ بطيخة قبل انتهاء الموسم بمعلومات ستنقذك

يرغب الكثيرون في معرفة كيف تعرف البطيخة حلوه التي تزايدت محركات البحث عنها في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور البطيخ وهي إحدى الفواكه المميزة التي تتربع على عرش الفواكه الصيفية نظرًا لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء إضافة إلى المذاق المميز الغني بالسكر، أشار محترفي انتقاء البطيخ إلى وجود بعض العلامات على البطيخ الناضج اللذيذ.

كيف تعرف البطيخة حلوه

يجهل الكثيرون طريقة اختيار البطيخة الحلوة حيث يصعب معرفة مدى نضج البطيخ إلا أن هناك العديد من العلامات والدلائل التي تؤكد أن البطيخة حمراء حلوة المذاق، فيما يلي عرض هذه العلامات بالتفصيل:

يجب اختيار البطيخ الخالي تمامًا من أي كدمات وخدوش مع الابتعاد عن البطيخ الذي يحتوي على نتوءات بارزة باعتبارها دليل قوي على جفاف البطيخة نتيجة تعرضها للشمس لفترات طويلة.

اختيار البطيخ الذي يحتوي على بقع صفراء أو برتقالية والتي تعرف باسم بقع الحقل وهي دليل قوي على حلاوة البطيخ ونضجه إضافة إلى غناه بالألياف الناضجة.

ينتشر على البطيخ الناضج الحلو الكثير من البقع البنية والتي تعد دليل واضح على تلامس النحل لزهرة البطيخ أثناء تلقيحه مما يشير إلى حلاوة وطعامة البطيخة.

يفضل اختيار البطيخ الكروي المستدير لأنه أكثر حلاوة من البطيخ البيضاوي.

يعتبر الخبط على البطيخ إحدى أكثر العلامات شيوعًا حيث أكد الكثيرون أن البطيخة الحلوة المليئة بالماء والسكر يصدر عنها صوتًا رنانًا وليس مكتومًا.

ذيل البطيخ علامة قوية من علامات نضجه فإذا وجدت ذيل البطيخ يابسًا جافًا تمامًا مائل للون البني أو الأصفر فتأكد أنها حلوة المذاق ومليئة بالسكر مع تجنب الجذع الأخضر الذي يشير إلى افتقار البطيخ إلى الحلاوة والنكهة الغنية بالسكر.

ينبغي اختيار البطيخ الأثقل فكلما زاد وزن البطيخ زادت كمية السكر الموجودة داخله.

في نهاية مقال كيف تعرف البطيخة حلوه حيث تم التعرف على العديد من الطرق التي تمكن أي شخص من معرفة الفرق بين البطيخ الناضج الغني بالألياف الذي يتمتع بالمذاق الحلو اللذيذ وبين البطيخ الماسخ الذي لم يكتمل نضجه بعد.