نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرية ولا سورية.. سر طعم الملوخية اللذيذة مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها في المقال التالي

سر طعم الملوخية حيث تعتبر الملوخية من أهم الأكلات المصرية الأصلية التي ترجع إلى المجتمعات الريفية والصعيدية بالإضافة إلى أنها أصبحت وجبة رئيسية يقدم في العديد من المطاعم العالمية، لذلك نوضح لكم في مقالنا اليوم سر طعم الملوخية الجميلة. سر طعم الملوخية المكونات 1 كيس من الملوخية المجمدة بكمية 500 جرام.

ثمرة من البصل صغيرة الحجم.

4 فصوص من الثوم المفروم.

2 ثمرة صغيرة من الطماطم الحمراء ويتم تقطيعها إلى حلقات متساوية.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 مكعب من مرق الدجاج.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف معلقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

1 لتر من الماء. خطوات التحضير قبل البدء في إعداد الملوخية المجمدة لابد من إخراج الملوخية من الفريزر وذلك قبلها لمدة ساعتين، ثم يتم إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الثوم المفروم والطماطم ومرقة الدجاج والبصل ومزج هذه المكونات وضربها ثم يوضع لتر ماء ثم يرفع هذا الخليط على النار ثم يتم مزج الخليط جيدا ثم يوضع الملح والفلفل والتوابل ويترك المزيج حتى يصل إلى الغليان ويصبح القوام سميكا.

ثم توضع الملوخية إلى هذا المزيج ومزجها جيدا حتى تختلط بهذا المزيج ثم يتم إحضار إناء آخر ويتم وضع ملعقة من الزيت والثوم المفروم والكزبرة المفرومة ويتم مزج الخليط جيدا ثم يوضع على الملوخية وتمزج جيدا ثم تقدم ساخنة. طريقة عمل ملوخية الدجاج السورية المكونات 500 جرام من الملوخية المجمدة.

1 كجم من الدجاج ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

8 فصوص من الثوم المفروم.

1 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

1 ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة صغيرة من الملح. المقادير اللازمة لسلق الدجاج 1 ثمرة بصل صغيرة.

1 عود من القرفة.

2 ثمرة من الهال.

1 لتر من الماء. طريقة التحضير يتم إحضار إناء على النار ويوضع به الماء ومكونات سلق الدجاج وتترك حتى تطهى جيدا.

ثم يوضع كمية من السمن في إناء على النار ويوضع به الملوخية والثوم ويمزج الخليط جيدا وتوضع معه الكزبرة ويتم التقليب ثم يتم وضع مرق الدجاج والشوربة على الملوخية وتترك حتى تغلي جيدا وتقدم بالهناء والشفاء. سر طعم الملوخية حيث تعد من أطيب الوجبات التي تقدم في العزومات وفي المعتاد تقدم بجوار الخضار المطبوخ أو المحاشي، لذلك تمم عرض طريقة إعدادها بالتفصيل لضمان وصفة ناجحة وشهية. عمر شويل - جدة مصرية ولا سورية.. سر طعم الملوخية اللذيذة مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها - ثقفني

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