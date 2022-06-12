نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة البقع من الوجه في يوم سواء كانت بنية أو سوداء والكلف وآثار الحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من النساء يعانون من البقع الداكنة التي تجعلهم يبحثون باستمرار عن كيفية إزالة البقع من الوجه في يوم، نظرًا لما تسببه تلك البقع من اسمرار البشرة بشكل ملحوظ وإعطاء مظهرًا غير لائق لكثير من النساء والفتيات، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نقوم بعرض العديد من الوصفات الطبيعية التي تزيل بقع الوجه.

إزالة البقع من الوجه في يوم

هناك الكثير من الوصفات التي لها نتيجة فعالة وقوية في إزالة كافة البقع الداكنة من الوجه خلال يوم واحد، فضلًا عن سرعة مفعولها ألا أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة إطلاقًا.

إزالة البقع بواسطة حامض الليمون والبيض

يحتوي حامض الليمون على جميع العناصر التي تساعد في تفتيح سريع وفوري لجميع أنواع البقع، كما أيضًا البيض غني بالبروتين المغذي للبشرة ويمنحها ترطيبًا ونعومة، وتطبق الوصفة كالآتي:

المكونات

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ١ ملعقة متوسطة من بياض البيض.

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي بداخله مقدار زيت الزيتون مع مقدار الليمون ويخلط جيدًا.

بعد ذلك ضيفي ملعقة بياض البيض واستمري بخفق الخليط حتى يتجانس.

ضعي الخليط على وجه نظيف ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء جيدًا.

إزالة البقع بواسطة الخيار مع أوراق النعناع

تعد هذه الوصفة من وصفات الجمال الأساسية التي لا غنى عنها لمنح بشرة صافية بدون أي بقع، وتطبق الوصفة كالآتي:

المكونات

عدد ١ ثمرة خيار متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من أوراق النعناع الفريش.

عدد ١ ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

طريقة التحضير

ضعي في الخلاط الكهربائي ثمرة الخيار ومعها أوراق النعناع واخلطيهم ببعض جيدًا.

بعد ذلك ضعيهم في وعاء وضيفي إليهم الصبار و امزجيه معهم.

ضعي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء.

في نهاية مقال إزالة البقع من الوجه في يوم، عرضنا في السطور السابقة أكثر من وصفة يمكنك الإستعانة بهم وتطبيقهم على النحو المذكور، حتى تتمكني من الاستمتاع ببشرة صافية خالية من البقع في أسرع وقت خلال يوم واحد فقط.