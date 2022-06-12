لو تعاني من هذه المشكلة.. التخلص من القشرة بمكونات منزلية بسيطة وأهلا بالشعر اللامع والقوي

يرغب معظم الناس في التخلص من القشرة بصورة نهائية، نظرًا لما تتسبب تلك المشكلة في إزعاج كبير لهم، حيث نجد أن هناك الكثير من المحالات باءت بالفشل في سبيل الوصول إلى القضاء على القشرة نهائيًا، وبناء على ذلك سنقوم بعرض عددًا من الطرق الطبيعية الفعالة في إزالة القشرة.

التخلص من القشرة

هناك أكثر من طريقة قد أثبتت نجاحًا ملحوظًا في حل تلك المشكلة العنيدة، وإليكم أبرز هذه الطرق بالصورة الآتي ذكرها:

التخلص من القشرة الجافة

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كوب من الماء الدافئ.

قطرات بسيطة من زيت الروزماري.

قطرات من أي زيت عطري.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بإحضار زجاجة بخاخ، ونضع بداخلها كوب من الماء الدافئ مع ملعقة من صودا الخبز وقطرات من زيت عطري مع زيت الروزماري، ويتم رج تلك المكونات جيدًا، حتى نتأكد من امتزاجها.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بهذا الخليط، حيث يكون هذا الخليط بديل عن استخدام الشامبو.

ويترك هذا الخليط على الشعر لمدة تقدر بحوالي 5 دقائق، وبعدها يتم غسله بالماء الفاتر.

ومن الأفضل إجراء تلك الطريقة حوالي 3 مرات خلال الأسبوع، وسنلاحظ الفارق خلال مدة بسيطة في أن القشرة قد تم التخلص منها بصورة نهائية.

علاج القشرة والحكة نهائياً

المكونات

نصف كوب من الخل الأبيض.

ونصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من خل التفاح.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإضافة كافة المكونات معًا داخل إناء، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بواسطة هذا الخليط، ويتم تركه على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيدًا، وبعد المواظبة على تكرار تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد، فسوف نلاحظ بأن القشرة قد انتهى تواجدها بفروة الرأس بصورة سريعة.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أبرز الطرق الفعالة في التخلص من القشرة نهائيًا، حيث قمنا بعرض طرق طبيعية ليس لديها أثار جانبية على فروة الرأس مثلما ما كان يحدث عند استخدام المنتجات الكيميائية، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب فئة كبيرة من الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالشعر.