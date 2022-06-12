كنز التبييض النشا والليمون قنبلة البشرة وإزالة سواد 20سنة فوري وتحدي

كنز التبييض النشا والليمون، يعد كريم النشا والليمون من اقوي انواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال جدا، وتعتبر معجزة من عن الله في التفتيح وتبيض الوجه بياض مثل الثلج ويجعل بشرتك مثل بشرة الاطفال، ويعمل علي تفتيح الرقبة واسمرار الركبة والكوع ويعمل علي تفتيح كل الاماكن الحساسة ويجعلك مثل العروسة تماما، ويمكن اعداد الكريم بطرق مختلفة كثيرة حيث يحتوي الليمون علي احماض تساعد في تفتيح البشرة بشكل خيالي، وتساعد في توحيد لون البشرة بشكل مميز وقوي جدا، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، ومقالنا هذا عن كنز التبييض النشا والليمون المعجزة في التفتيح والتبيض لبشرة بشكل طبيعي جيدا 2022.

مكونات كنز التبييض النشا والليمون

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والليمون الكوري الرهيب بمكوناته الطبيعية وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي.

عصرتين من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والليمون خطوة بخطوة وبطريقة مضمونة ودرجات تفتيح سريعة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء صغير من البلاستيك ثم نضع فيه النشا ثم الليمون ثم زيت الزيتون ثم زيت اللوز. ثم نقوم بتقليب المكونات السابقة تقليب جيداً حتى نحصل على خليط الكريم المناسب. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم نضعه بالثلاجة للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة استخدام الكريم الجبار وهو كريم النشا والليمون بطريقة استخدام صحيحة وهى كما يلي:-

نقوم في البداية بغسل الوجه بصابونة ترطيب ويكون الغسيل بالماء الفاتر.

ثم نمسح الوجه بفوطة نظيفة وناعمة على البشرة حتى لا تتأذى البشرة.

يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي بطريقة متساوية.

ثم ندلك الخليط باستخدام الإصبع بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة.

يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة ويفضل عند وضعه نكون بمكان مظلم.

ثم نقوم بإزالة الكريم بالماء البارد ومسحه بالفوطة مرة أخرى.

يتم استخدام الكريم مرة في المساء ولمدة شهر.

فوائد النشا والليمون للبشرة

سوف نتعرف علي بعض فوائد النشا والليمون وتأثيره على البشرة وهي كالتالي:-