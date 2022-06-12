نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض للعروسة دلكي جسمك بالنشا والحليب 25 دقيقة هيخلي جسمك زي القشطة في المقال التالي
تبييض وتفتيح الجسم من الأمور الهامة التى تهتم بها كل السيدات، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج يهتمون بشراء مستحضرات التجميل والكريمات التى تساعد على التفتيح، ومنهم من يلجأون إلى مراكز التجميل لعمل جلسات الليزر لتفتيح الجسم، وكلها حلول تعمل على التفتيح، ولكن تترك آثار جانبية وسلبية فهي من الممكن أن تسبب فى ظهور بعض الحبوب والبثور، ويمكن أن تسبب فى الحساسية وإحمرار وتهيج الجلد، وبعد فترة من إستخدامها يعود الجسم إلى ظهور البقع الداكنة وتسبب فى إزالة طبقة من الجلد فالحل الوحيد لتفتيح البشرة هو إستخدام خلطات طبيعية تعمل بشكل سريع على التبييض.
مكونات خلطة لتبييض الجسم
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب
- واحد بياض بيضة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البني
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان
طريقة عمل خلطة لتبييض الجسم
- فى البداية نقوم بتنظيف وغسل الجسم جيدا بالماء.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وإثنين ملعقة صغيرة من الحليب وواحد بياض بيضة وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر البني أربعة ملاعق كبيرة من القهوة ثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون وأربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز وإثنين ملعقة صغيرة من ماء الورد وأربعة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك نقوم بدلك هذه الخلطة على الجسم وخاصة التركيز على المناطق الداكنة ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الجسم كله بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف نلاحظ بياض الجسم من أول أسبوع، وعند تكرارها فى الأسبوع الثانى سوف نلاحظ الجسم أبيض من الأسبوع الأول بعشرة درجات بإستخدام تلك الخلطة الرهيبة لتبييض الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحدي التبييض للعروسة دلكي جسمك بالنشا والحليب 25 دقيقة هيخلي جسمك زي القشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.