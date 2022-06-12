تحدي التبييض للعروسة دلكي جسمك بالنشا والحليب 25 دقيقة هيخلي جسمك زي القشطة

تبييض وتفتيح الجسم من الأمور الهامة التى تهتم بها كل السيدات، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج يهتمون بشراء مستحضرات التجميل والكريمات التى تساعد على التفتيح، ومنهم من يلجأون إلى مراكز التجميل لعمل جلسات الليزر لتفتيح الجسم، وكلها حلول تعمل على التفتيح، ولكن تترك آثار جانبية وسلبية فهي من الممكن أن تسبب فى ظهور بعض الحبوب والبثور، ويمكن أن تسبب فى الحساسية وإحمرار وتهيج الجلد، وبعد فترة من إستخدامها يعود الجسم إلى ظهور البقع الداكنة وتسبب فى إزالة طبقة من الجلد فالحل الوحيد لتفتيح البشرة هو إستخدام خلطات طبيعية تعمل بشكل سريع على التبييض.

مكونات خلطة لتبييض الجسم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البني

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

طريقة عمل خلطة لتبييض الجسم