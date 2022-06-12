بياض مثل الكوريات خلطة النشا والقرنفل السحرية لتبييض الوجه في يومان لن تصدقي النتيجة

تنتشر الفوائد الجمالية للقرنفل في منتجات وأنواع العناية بالبشرة ، حيث أثبتت الأبحاث أنها تضفي “اللمعان والنعومة والنقاء” ، بالإضافة إلى أنها مركبات فعالة لتنظيف وعلاج حب الشباب وحب الشباب. والقرنفل المطحون غادة حمدي خبيرة العناية بالبشرة من القاهرة أكدت أن القرنفل المطحون يحتوي على مركب الأوجينول الطبيعي الذي يبيض وينظف البشرة ومضادات الأكسدة والمعادن “الحديد والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور” والفيتامينات “أ ، ج” ، يعزز هذا هو صحة الجلد ، ويحافظ على البشرة نقية ومشرقة بشكل فعال. ماسك القرنفل المطحون يبيض البشرة لذلك اختار خبير العناية بالبشرة أفضل ماسك طبيعي يحتوي عليه ويساعد على تبييض البشرة بطريقة طبيعية وبتكلفة منخفضة بحيث يمكن لجميع الأعمار الاستفادة من فوائد مسحوق القرنفل. من حيث تبييض البشرة. أخيرًا استخدام مسحوق القرنفل ومستخلصاته ، مواد التقشير الكيميائي ، تحت إشراف طبيب محترف ، ما يجعله مكونًا مهمًا للعلاجات الطبيعية والطبية ، مع تفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد ، اعلم أنه يحذر من الإفراط في الاستخدام لتجنب آثاره الضارة على صحة الجلد ، خاصة التهيج والاحمرار الناتج عن ذلك.مركب الأوجينول في هذا قضية.

خلطة القرنفل والنشا لتبييض البشرة في يومين

مكونات خلطة القرنفل والنشا لتبييض البشره :

٣ ملاعق من مسحوق القرنفل

٣ ملاعق من النشا الذرة

٢ ملعقة من زيت الزيتون

٢ ملعقة من الزبادي

٣ ملاعق من الماء المثلج

٢ملعقة من الليمون

٢ ملعقة زيت الليمون

٣ ملاعق من عصير الخيار

طريقة تحضير خلطة النشا والقرنفل لتبييض البشرة :

في وعاء صغير خاص بالماسكات او اي وعاء زحاجي او بلاستيكي متوفر لديك ، قومي بخلط كلا من القرنفل المطحون والنشا وعصير الليمون وزيت الليمون وزيت الزيتون والماء وعصير الخيار حتى يتجانس الخليط سويا وتصبح عجينه لينة سهلة الوضع على البشرة ، ثم قومي بتنظيف وجهك جيدا ثم قومي بتجفيفه ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة مدة ٦٠ دقيقة بعد انقضاء المدة ، قومي بغسل وجهك جيدا بالماء وتستخدم هذه الخلطه يوم بعد يوم مدة اسبوعان وسوف تلاحظين الفرق من اول اسبوع من استخدام خلطة النشا والقرنفل السحرية.