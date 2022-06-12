معجزة القرنفل المنزلية لتكثيف وملئ فراغات الشعر وجعله ناعم حرير ضعيه لشعرك ساعة واحدة فقط

تبحث العديد من الفتيات عن الإستخدامات التي تعالج الشعر من مشاكل كثيرة متعلقة به حيث توجد الكثير من المشكلات التي تتواجد بالشعر وتكون مصدر لإزعاج السيدات، فمن ضمن المشاكل التي ممكن أن توجد بالشعر هي الشعر المجعد والخشن أو الشعر المتقصف وهيشانه أيضا وجفاف الشعر وتساقطه، وكذلك مشكلة الصلع والفراغات التي تكون في مقدمة الرأس ومشكلة الشيب ووجود قشرة بالرأس أو مشكلة الشعر الخفيف وغير ذلك العديد، فكل مشكلة منهم تجعل الفتاة مزعجة وتشعر بالخجل وترغب في حلها والتخلص منها نهائيا لأن من المعروف أن الشعر هو أساس جمال المرأة وهو الذي يجعلها مميزة وجذابة، وبسبب هذا يقومون بالبحث عن الأشياء التي يكون لها القدرة على علاج كل مشكلة منهم فنجد أن الوصفات الطبيعية هي القادرة على ذلك بطريقة سريعة وطبيعية، فمن الممكن أن نستخدم وصفة القرنفل هي الوصفة السحرية والتي تكون مدهشة في نتيجتها ولها مفعول سريع ويظهر من أول إستخدام لها ويدوم تأثيرها دائما.

مكونات وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.

ثمرة واحدة من الموز المهروس.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر