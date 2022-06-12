نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القرنفل المنزلية لتكثيف وملئ فراغات الشعر وجعله ناعم حرير ضعيه لشعرك ساعة واحدة فقط في المقال التالي
تبحث العديد من الفتيات عن الإستخدامات التي تعالج الشعر من مشاكل كثيرة متعلقة به حيث توجد الكثير من المشكلات التي تتواجد بالشعر وتكون مصدر لإزعاج السيدات، فمن ضمن المشاكل التي ممكن أن توجد بالشعر هي الشعر المجعد والخشن أو الشعر المتقصف وهيشانه أيضا وجفاف الشعر وتساقطه، وكذلك مشكلة الصلع والفراغات التي تكون في مقدمة الرأس ومشكلة الشيب ووجود قشرة بالرأس أو مشكلة الشعر الخفيف وغير ذلك العديد، فكل مشكلة منهم تجعل الفتاة مزعجة وتشعر بالخجل وترغب في حلها والتخلص منها نهائيا لأن من المعروف أن الشعر هو أساس جمال المرأة وهو الذي يجعلها مميزة وجذابة، وبسبب هذا يقومون بالبحث عن الأشياء التي يكون لها القدرة على علاج كل مشكلة منهم فنجد أن الوصفات الطبيعية هي القادرة على ذلك بطريقة سريعة وطبيعية، فمن الممكن أن نستخدم وصفة القرنفل هي الوصفة السحرية والتي تكون مدهشة في نتيجتها ولها مفعول سريع ويظهر من أول إستخدام لها ويدوم تأثيرها دائما.
مكونات وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.
- ثمرة واحدة من الموز المهروس.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر
- قومي بإحضار وعاء مناسب ونضع به ثمرة واحدة من الموز ويفضل أن يكون مهروس بشكل جيد ونضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدا للحصول على مزيج متماسك ومتجانس ويتم تمشيط الشعر قبل وضع الخلطة عليه.
- ثم يتم وضع هذه الخلطة علي الشعر ونقوم بتوزيعها بطريقة جيدة ونضع قبعة على الشعر ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم ويمكننا أن نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الإسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة القرنفل المنزلية لتكثيف وملئ فراغات الشعر وجعله ناعم حرير ضعيه لشعرك ساعة واحدة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.