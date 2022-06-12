خطير جدا احذر من هذا المنتج تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون

تناول الطعام الصحي هو أساس صحة الجسم بالكامل، لذلك دائمًا ماينصح جميع الأطباء بتناول المواد المليئة بالعناصر الغذائية والمعادن التي تساعد في تقوية الجسم وزيادة نشاط جهاز المناعة بالشكل المطلوب حتى يكون قادر على مواجهة الكثير من الأمراض والفيروسات التي تواجه الجسم، وهناك أيضًا بعض العادات الخاطئة التي قد تتسبب في تدمير الجسم بالكامل، والان سوف نعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها لحماية صحة الجسم.

أهم النصائح والعادات التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض

هناك العديد من العادات والأطعمة التي لابد من أخذ الحذر منها لانها قد تؤدي إلى هلاك الكلي والكبد وجهاز المناعة في الجسم والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، كما أنها هناك بعض الأشياء التي ينصح بإتباعها، ومن أهم النصائح بشكل كامل التي لابد أن تتبع هي كالاتي: