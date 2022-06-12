بعجينة طرية وبمقادير مظبوطة أصنعي عجينة الكريب الأصلية بطريقة ناجحة 100% مثل الجاهز

يعد الكريب من أشهر الأكلات والتي تنتشر على مستوى العالم ولكن الدولة التي تشتهر بعمل الكريب هي فرنسا ومن ثم إنتشر في جميع الدول، حيث انه من المأكولات اللذيذة ذات الطعم الرائع كما أنه يعتبر نوع من أنواع الفطائر فقد يوجد إسم آخر غير الكريب وهو الكانيلوني فنجد عدد من الناس يطلقون عليه هذا الإسم، فأن الكريب يكون علي شكل دائرة متوسطة الحجم وسمكها مناسب ويتم لفها أو تشكيلها على حسب الرغبة قد تكون على شكل إسطواني أو مثلث، ونقوم بعمل الكريب بأسهل وأسرع طريقة ممكنة فمن الممكن أن يتم عجنه بإستخدام الخلاط الكهربائي أو بإستخدام الإيد حيث أن المقادير التي يحتوي عليها ممكن أن تتوافر في كل مطبخ.

مكونات عجينة الكريب

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية أو الزيت.

بيضتان.

كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.

طريقة عمل عجينة الكريب