نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية وبمقادير مظبوطة أصنعي عجينة الكريب الأصلية بطريقة ناجحة 100% مثل الجاهز في المقال التالي
يعد الكريب من أشهر الأكلات والتي تنتشر على مستوى العالم ولكن الدولة التي تشتهر بعمل الكريب هي فرنسا ومن ثم إنتشر في جميع الدول، حيث انه من المأكولات اللذيذة ذات الطعم الرائع كما أنه يعتبر نوع من أنواع الفطائر فقد يوجد إسم آخر غير الكريب وهو الكانيلوني فنجد عدد من الناس يطلقون عليه هذا الإسم، فأن الكريب يكون علي شكل دائرة متوسطة الحجم وسمكها مناسب ويتم لفها أو تشكيلها على حسب الرغبة قد تكون على شكل إسطواني أو مثلث، ونقوم بعمل الكريب بأسهل وأسرع طريقة ممكنة فمن الممكن أن يتم عجنه بإستخدام الخلاط الكهربائي أو بإستخدام الإيد حيث أن المقادير التي يحتوي عليها ممكن أن تتوافر في كل مطبخ.
مكونات عجينة الكريب
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية أو الزيت.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.
طريقة عمل عجينة الكريب
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان ثم نضيف إلى البيض كوب واحد كبير من الحليب السائل ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- وقومي بتشغيل الخلاط ونستمر في خفق المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق تقريبا للحصول على خليط متجانس.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية ويفضل أن تكون ذائبة ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم نقوم بوضع كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ولكن نضع الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في تشغيل الخلاط.
- وبعد الإنتهاء من تجانس الدقيق مع باقي المكونات نستمر في الخلط حتى نحصل على خليط سائل قليلا وناعم ولا يوجد به تكتلات.
- ثم نترك عجينة الكريب جانبا حتى ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ونحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار وتكون النار هادئة ونضع بها نقطة من الزيت.
- وعند تسخينه نضع كمية من عجينة الكريب ولتكن كوب كبير ويتم فردها في الطاسة ونتركها لتكون باللون الذهبي من الوجهين.
- وبعد ذلك يتم إخراجها من الطاسة ونضعها في طبق وبعد إنتهاء كمية العجينة نقوم بحشو الكريب بالحشوة المرغوب فيها.
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