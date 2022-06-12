طريقة عمل صوصات المشويات المميزة واللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

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صوصات المشويات ، تضيف مذاق خاص ولذيذ ومميز للغاية للمشويات، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وطريقة تحضيرها كذلك سهلة وبسيطة للغاية. كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوصات المشويات. طريقة عمل صوص الباربكيو يعد من أفضل صوص المشويات ومفضل لدي الكثيرين المكونات ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تمتزج وتتجانس جيدا

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الهلابينو الحار المكونات نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

رشة من البابريكا طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء.

ثم نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج وتتجانس جيدا.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الثاوزند أيلاند المكونات ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

نصف كوب من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء.

ثم نخلط جميع المكونات جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتي تتجانس جيدا.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص البيج ماك المكونات ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

وملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسى.

ملعقة صغيرة من الخل.

أربع ثمرات من الخيار المخلل بحجم صغير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بصلة صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتقطيع البصلة والخيار المخلل لقطع صغيرة ونضعهم في إناء.

ثم نضيف إليهم الخل والبصل البودر و الملح وصوص المايونيز و الصوص الفرنسي.

ثم نضيف إليهم ملعقة من السكر البودر.

بعد ذلك نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس جيدا.

ثم يمكننا وضعه ببرطمان محكم الغلق.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الشيدر المكونات ملعقتين كبار من الزبدة.

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من البابريكا الحارة.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقتي الزبدة في إناء على نار هادئة مع ملعقتي الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البابريكا الحارة والملح ونغلق النار.

ثم بعد إغلاق النار مباشرة نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات.

ثم يكون الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل صوصات المشويات المميزة واللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني

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