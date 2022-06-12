طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل كفتة الحاتي مش هتشتريها من برة تاني وسر الخلطة السحرية

الكفتة المشوية من أهم الأكلات الشهية والتي يرغب الجميع في الوصول إلى الطريقة الصحيحة لتحضيرها، حيث أنها تمتاز بسهولة إعدادها، فضلا عن الفوائد الغذائية العديدة التي تنطوي على الكفتة، إذا وجدت صعوبة في شوي الكفتة، وذلك لعدم وجود شواية خاصة بالكفتة لديكي فنحن سوف نيسر عليكي الامر، ونذكر لكي طريقة سهلة تعطيني نفس الطعم ونفس الرائحة.

المقادير

إليكم أهم المكونات الخاصة بالمفتاح المشوية:-

إحضار نصف كيلو من اللحم المفروم.

إحضار حبة واحدة من البصل ويجب أن تكون مفرومة بشكل ناعم جدا.

إحضار ملعقة واحدة ذات حجم صغير من بهارات اللحم.

إحضار نصف ملعقة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات التحضير

سوف نذكر لكم طريقة تحضير الكفتة:-

القيام بوضع كلا من اللحم المفروم وكذلك البهارات التي تم إحضارها مسبقا والبصل داخل الكبة، ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

نضع هذا الخليط في اناء كبير.

نغطي هذا الإناء ومن ثم نضعها في الثّلاجة لمدة ستون دقيقة.

نقوم بتجهيز الفرن ونضبط درجة الحرارة الخاصة به.

نبدأ بتشكيل الكفتة جيدا على هيئة أصابع ذات حجم متوسط.

نحضر صينية ونضع بها كمية بسيط من الزيت ونبدأ بتوزيعه جيدا.

نضع الكفتة بشكل منظم في هذه الصنية.

نقوم بإدخالها الفرن لمدة عشر دقائق.

بعد أن تبدأ في النضج وتأخذ اللون البني تقوم بإخراج من الفرن.

سر نجاح تحضير الكفتة المشوية فى الفرن

سوف نوضح لكم أهم الأسرار التي تساهم في نجاح الكفتة المشوية، وذلك على هذا النحو:-