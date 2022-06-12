نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بستافلورا بالمربي اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

البستافلورا بالمربي من ألذ وأشهي الحلويات والمخبوزات والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والمميز والمحبب لدي كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، وهي من الحلويات التي يتم عملها في الكثير من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد كما يتم عمل البستافلورا بالمربي في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير بجانب كوب من العصير الطازج، كما تعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار بشكل كبير والتي تعمل على تنشيط الجسم والدورة الدموية بصورة سليمة وصحية ومفيدة، وذلك لجميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناول البستافلورا بشكل كبير في جميع أوقات اليوم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وسليمة والتي يتم عملها في المنزل وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات لعمل أحلي وأطعم بستافلورا بالمربي. طريقة عمل البستافلورا بالمربي المكونات كوب كبيرة من الزبدة السائحة أو السمنة البلدي علي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.

عدد إثنين من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كيس من الباكينج بودر.

علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.

كوب كبيرة من الدقيق. طريقة تحضير الباستا فلورا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي أو نضع جميع المكونات في وعاء عميق ويعجبن باليد او بالكهرباء علي حسب الرغبة.

ثم نضع به السكر ونضع الملح ثم نضع الزبدة السائحة أو السمنة علي حسب الرغبة،

ثم نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة ثم نضيف البيض ثم نستمر في الخلط جيدا.

ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتي يثقل إلي ان تصبح عجينة طرية ومتماسكة وهشة.

ثم نحضر صينية الفرن أو صينية بايركس علي حسب ما لديكي أو رغبتك، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت علي حسب الرغبة.

ثم نضع في قاع الصينية نصف أو ثلث العجينة الطرية وتوزعها جيدا باستخدام النشابة أو باليد.

ثم نضع عليها طبقة من مربي المشمش أو مربي الفراولة علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا.

ثم نضع فوقها طبقة اخري من العجينة المتبقية ونقطعها إلي شرائح طويلة، ثم نضعها ونرتبها علي شكل مربعات متساوية لأنها تعطي شكل افضل وجميل للصينية.

ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي يتحمر قاع الفطيرة وأطرافها.

ثم ندخلها في شواية الفرن حتي يتحمر وجهها وتصبح مستوية تماما.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها ساعة حتي تبرد تماما وبالهنا والشفا.

ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونضعها به وتقدم الباستا فلورا باردة لأفراد الأسرة ومحبب أن تقدم بجانب كوب من الحليب أو الشاي. عمر شويل - جدة أحلي بستافلورا بالمربي اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي بستافلورا بالمربي اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.