نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ والتي يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك وفي المناسبات المختلفة والبسبوسة لها عدة طرق لتحضيرها واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير البسبوسة بالمكسرات في المنزل. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من جوز الهند الناعم.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من البندق. مكونات تحضير شربات البسبوسة كوب من الماء.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه دقيق السميد ثم نضيف إليه السمنة الذائبة.

نقوم بمزج السميد مع السمن جيدا حتى نتأكد أن السميد تغلف بالسمن.

بعد ذلك نضيف إليهم جوز الهند ونقلب الخليط جيدا.

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه السكر والحليب وعسل النحل ونمزجهم جيدا.

ثم نقوم برفع الإناء على نار متوسطة ونقلب جيدا حتى نتأكد أن السكر قد ذاب.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الدافئ إلى خليط السميد ونقلب حتى تمتزج المكونات.

نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم ونقوم بدهنها بالسمنة جيدا.

نضيف خليط البسبوسة في الصينية ونوزعه جيدا داخلها.

ندخل صينية البسبوسة إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بوضع البندق على البسبوسة قبل الخبز.

ندخل البسبوسة إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة.

ندخل البسبوسة إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. عندما تأخذ البسبوسة لونا ذهبيا من الأسفل نقوم بإغلاق الفرن.

ثم نشعل الشواية لتأخذ البسبوسة لونا ذهبيا من الأعلى.

نخرج البسبوسة من الفرن ونضيف عليها الشربات البارد مباشرة وهي ساخنة.

نترك البسبوسة لتتشرب الشربات وتترك حتى تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها. طريقة تحضير شربات البسبوسة نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه السكر والماء وعصير الليمون.

ثم نقوم برفع الإناء على النار مع التقليب حتى يذوب السكر.

عند الغليان نرفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.