طريقة تخزين الثوم في الفريزر من السنة للسنة طازة من غير اي روائح نهائي هتخزني 10 كيلو في 3 دقائق

طريقة تخزين الثوم في الفريزر الثوم واحد من أهم الخضراوات التي يرغب الجميع في تخزينها، فهو يعتبر من الأشياء الموسمية التي تظهر بوقت ما ولكنها تنتهي بموسم آخر، لذلك يلزم تخزين الثوم بشكل دائم للحفاظ عليه وكذلك حتى نجده في وقت آخر ونقوم بطبخ بسهولة كبيرة، سنتعرف اليوم على طريقة بسيطة يمكن من خلالها تخزين الثوم في الفريزر من السنة للسنة بدون روائح أو أي شيء.

طريقة تخزين الثوم في الفريزر

تخزين الثوم من الأشياء الضرورية التي نحتاجها في الكثير من الأكلات حيث يعطي الثوم الطعام طعم مختلف، كما يحتوي على عناصر غذائية عالية، ويعمل على تطهير الأمعاء، وتعاني الكثير من النساء من تخزين الثوم داخل الفريزر حيث يجعل باقي الأطعمة تأخذ رائحة الثوم، ولكن هناك طريقة سحرية تجعلك تحتفظين بالثوم من السنة للسنة، يلزم التعرف على الطريقة المناسبة التي يتم من خلالها تخزين الثوم في الفريزر من السنة للسنة، حيث أن هناك طرق قد تحافظ عليه وكذلك تمنع أية رائحة تسبب الضيق، وتأتي هكذا:

يمكن تنفيذ هذه الوصفة من خلال تفريغ الثوم والفصوص الخاصة به مع وضعه في أكياس بلاستيكية ثم وضعها في الفريزر.

ولكن يلزم تنظيفه بشكل جيد من الخارج.

ولكن إذا رغبنا في تقطيعه علينا عمله بذلك ومن ثم وضعه في ورق الألومنيوم أو الكيس البلاستيكي ثم وضعه في الفريزر ليمنع ظهور رائحته.

ولكن إذا رغبنا في تقطيعه علينا عمله بذلك ومن ثم وضعه في ورق الألومنيوم أو الكيس البلاستيكي ثم وضعه في الفريزر ليمنع ظهور رائحته. ويمكن أن نضيف الزيت الي الثوم وتنفيذ هذه الوصفة بسهولة كبيرة، وتتم من خلال تقطيعه ومن ثم وضع الزيت عليه وتركه في الفريزر لفترة طويلة حتى يمكنه ظهور رائحته.

فوائد الثوم للصحة

هناك الكثير من الفوائد الثوم يمكن أن نتعرف عليها من خلال هذه النقاط: