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يعتبر الكرواسون من أفضل أنواع الحلويات التي يعشقها الكثير، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بمذاقه المقرمش واللذيذ، ويمكن تناوله بدون حشو أو بحشوات عديدة مثل الشكولاتة وغيرها من الحشوات، مما يجعل جميع الأمهات تحرص على معرفة طريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكرواسون. طريقة عمل الكرواسون السادة المكونات ٧ جرام من الخميرة الفورية.

ست ملاعق صغيرة من الماء الفاتر.

١٠ جرام من السكر.

كوبان إلا ربع من الطحين المنخول.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة متوسطة من الملح.

١/٣ كوب كبير من الحليب الفاتر.

ثلث كأس كبير من الزبدة المبردة.

أربع ملاعق صغيرة زيت ذرة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة تحضير الكرواسون السادة قومي بإذابة مقدار الخميرة الفورية في الماء الفاتر بعد خلطه بالسكر، ثم اتركيهم جانبا لمدة ثلاث دقائق، حتى يتفاعلوا.

ضعي الطحين في وعاء كبير الحجم للخلط، ثم ضيفي إليه الحليب، وخليط الخميرة، وزيت الذرة، ثم امزجيهم سويا لمدة عشر دقائق، حتى تحصلي على عجينة.

ضعي العجينة السابقة في وعاء له غطاء واتركيها جانبا لمدة ٣ ساعات، حتى يزداد حجمها إلى الضعف.

ضيفي الزبدة إلى العجينة، ثم اعجنيها مرة أخرى حتى تصبح لينة، ثم قومي بفردها على هيئة مستطيل، ثم وزعي ملعقة من الزبدة على ثلثي العجينة.

اطوي العجينة على ثلاث مرات، ثم ضعيها في كيس داخل الثلاجة، ثم اتركيها لمدة ١٢٠ دقيقة.

قومي بفرد العجينة جيدا، ثم اطويها عدة مرات فوق بعضها البعض، ثم شكليها إلى عدة اسطوانات.

اخفقي ملعقتان الماء مع البيض جيدا، ثم وزعيهم على سطح عجين الكرواسون، ثم رصيهم على قالب حراري، ثم ضعيهم في فرن ساخن.

اتركي عجينة الكرواسون في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى ينضج الكرواسون السادة ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكرواسون الصغير المحشو المكونات كيلو إلا ربع عجينة كرواسون.

بيضة متوسطة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الماء.

١/٤ كأس كبير زبدة فول سوداني.

ثلث كوب صغير من قطع جوز البيقان الصغيرة.

٥٠ جرام من شرائح الموز.

ربع كأس كبير من التوفي.

خمسة جرام من الملح. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الهش والمورق في البيت مثل الجاهز - ثقفني

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