نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات طبيعية للتفتيح ونضارة البشرة من أول مرة استعمال مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب العديد من النساء والفتيات في الحصول على بشرة بيضاء جميلة بدون البقع السوداء الداكنة، ويبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم على توحيد لون بشرتهم والحصول على بشرة صافية دون أي مشاكل، هناك العديد من الكريمات المعاد تركيبها في السوق لكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة عند استخدامها، واليكم وصفات طبيعية لعلاج اسمرار البشرة وتبيضها في أسرع وقت ممكم من خلال الفقرات التالية

ماسك الكركم مع زيت الزيتون للتبيض السريع للبشرة

يضيف الكركم النضارة والنقاء على البشرة فضلاً عن كونه عاملًا مضادًا للبكتيريا والفطريات، وذلك بفضل وجود فيتامين إي الذي يساعد على ترطيب خلايا البشرة وتنشيطها.

المكونات

ملعقة من الكركم

ملعقة من دقيق الحمص

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نقوم بوضع جميع المكونات مع بعضها للحصول على قوام ناعم نضع على المكونات على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل ثم نقوم بغسل الوجه بالماء جيداً وتلاحظين الفرق من أول مرة استعمال يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة

ماسك الزبادى أو الرايب للتفتيح البشرة

يعمل الزبادي على تفتيح لون البشرة والندوب بينما يساعد أيضًا في تقشيرها وترطيبها ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهو مقشر طبيعي للبشرة يزيد من احتباس الرطوبة ويزيل خلايا الجلد الميتة، مما يجعلها أكثر إشراقًا وشبابًا وانتعاشًا ولطيفًا

المكونات

نصف كوب زبادى

ملعقة من النشا

ملعقة صغيرة ماء الورد

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات الزبادى مع النشا مع الماء الورد مع بعضهم جيداً نقوم بغسل البشرة أولاً ثم نضع هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة يغسل البشرة بالماء الفاتر ويمكنك استخدام هذا الماسك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع

ماسك الخميرة مع الزبادي للتبيض الوجه

الخميرة لها فوائد عديدة للتبيض البشرة وازالة الخلايا الميتة وتعمل على ازالة التجاعيد والبقع الداكنة ونظرًا لأن بشرة المرأة حيوية جدًا يجب أن تعتني بها بشكل منتظم، وسنوضح لك كيفية استخدام مزيج من الخميرة والزبادي لتبييض بشرتها:

المكونات

ملعقتين من الخميرة

ملعقة كبيرة من الزبادى

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات مع بعضهم حتي يحصل على قوام ناعم كريمي يوضع هذا الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتي تجف تماماً يغسل البشرة بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع على الأقل للحصول على نتائج فعالة

ماسك القهوة مع الحليب البودره

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقتين من الحليب البودره

ملعقتين من الزبادى

ملعقتين من الماء الورد

طريقة التحضير