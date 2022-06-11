اقوي مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون حضريه في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين

طريقة عمل مزيل عرق بالشبه والليمون في دقائق ، نحن في بداية فصل الصيف وارتفاع درجة بشكل كبير وبالتالي يظهر العرق بشدة ويجعل رائحة الجسم غير مرغوب فيها، رائحة العرق الكريهة تضع النساء في مواقف محرجة بين أصدقائها في العمل، أو بين جميع أفراد الأسرة، ولذاك تبحث للوصول إلى طريقة للتخلص من العرق نهائيا، وعلى الرغم من وجود أنواع مزيل العرق في الأسواق، ولكنها للأسف الشديد تجعل تحت الإبط أسود لأن هذه المزيلات تحتوي على مواد كيميائيّة ضارة، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية للتخلص من رائحة العرق المزعجة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.

مكونات وصفة مزيل العرق الطبيعي في البيت

لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية للتخلص من الكثير من المشاكل التي تواجهنا أثناء فترة الصيف، ويجب الحذر عندما نتعامل على الأماكن الحساسة في الجسم، لأنها تتأثر بأي شيء، وإذا قمنا باستخدام مزيل يحتوي على مواد كيميائيّة من الممكن أن تؤدي إلى إلتهاب البشرة، ولكن دائما نعمل على تقديم الأفضل لكي سيدتي، حتى تصبح بشرتك خالية من أي عيوب، والآن سوف نقدم لكم مكونات مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحة العرق نهائي:

ملعقة من الشبة.

عصير نصف ليمون.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير المزيل في البيت باستخدام الشبة

لأننا نعرف أن بشرتك هي سر جمالك، لهذا نحن نقدم لكم جميع الوصفات التي تجعل بشرتك نقية، مع العلم أن لا يوجد أسوأ من رائحة العرق، لأنها بالفعل تجعل الشخص في حالة من عدم الثقة في نفسها، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة لن تحتاجي شراء مزيل العرق مرة أخرى، والآن نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة: