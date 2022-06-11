نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون حضريه في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين في المقال التالي
طريقة عمل مزيل عرق بالشبه والليمون في دقائق ، نحن في بداية فصل الصيف وارتفاع درجة بشكل كبير وبالتالي يظهر العرق بشدة ويجعل رائحة الجسم غير مرغوب فيها، رائحة العرق الكريهة تضع النساء في مواقف محرجة بين أصدقائها في العمل، أو بين جميع أفراد الأسرة، ولذاك تبحث للوصول إلى طريقة للتخلص من العرق نهائيا، وعلى الرغم من وجود أنواع مزيل العرق في الأسواق، ولكنها للأسف الشديد تجعل تحت الإبط أسود لأن هذه المزيلات تحتوي على مواد كيميائيّة ضارة، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية للتخلص من رائحة العرق المزعجة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.
مكونات وصفة مزيل العرق الطبيعي في البيت
لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية للتخلص من الكثير من المشاكل التي تواجهنا أثناء فترة الصيف، ويجب الحذر عندما نتعامل على الأماكن الحساسة في الجسم، لأنها تتأثر بأي شيء، وإذا قمنا باستخدام مزيل يحتوي على مواد كيميائيّة من الممكن أن تؤدي إلى إلتهاب البشرة، ولكن دائما نعمل على تقديم الأفضل لكي سيدتي، حتى تصبح بشرتك خالية من أي عيوب، والآن سوف نقدم لكم مكونات مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحة العرق نهائي:
- ملعقة من الشبة.
- عصير نصف ليمون.
- ملعقة من خل التفاح.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير المزيل في البيت باستخدام الشبة
لأننا نعرف أن بشرتك هي سر جمالك، لهذا نحن نقدم لكم جميع الوصفات التي تجعل بشرتك نقية، مع العلم أن لا يوجد أسوأ من رائحة العرق، لأنها بالفعل تجعل الشخص في حالة من عدم الثقة في نفسها، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة لن تحتاجي شراء مزيل العرق مرة أخرى، والآن نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة:
- يتم وضع ماء الورد، مع خل التفاح، مع عصير الليمون.
- يجب التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- يتم وضع الشبة بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- يجب وضع كمية مناسبة من الوصفة تحت الإبط.
- قبل وضع الكريم يجب التخلص من أي أتربة ويجب أن يكون المكان جاف تماما.
يجب وضع الكريم بعد الاستحمام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون حضريه في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.