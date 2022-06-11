نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن صنع المعجنات في المنزل يعطيه جواً من الدفء، ومن أفضل المعجنات المنتشرة في الفترة الحالية هي فطيرة الطاسة، حيث مكوناتها سهلة ومتوفرة لدى الجميع ولكنها لذيذة وستنال إعجاب كل من يتذوقها، بل سيعاودون طلبها منكِ مرة أخرى، كما أنها مغذية حيث يدخل فيها البطاطس والتي تعتبر من النشويات المعقدة بطيئة الهضم، ولمعرفة جميع خطوات تحضير أشهى فطيرة طاسة تابعونا.

طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة

تتوفر هذه الفطيرة بأكثر من طريقة وقد تختلف بعض المكونات فيها ولكن تعتبر تلك الطريقة هي الشائعة.

المكونات المطلوبة:

ثلاث ثمرات من البطاطس.

بيضتين.

ربع ملعقة كمون.

فلفل أسود.

بابريكا.

رشة من بودرة الفلفل الحار.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ثلاث ملاعق زيت.

ثلاث ملاعق زيت. ملح.

طريقة تحضير فطيرة الطاسة بالبطاطس والبيض

قومي بغسل البطاطس وتقشيرها ثم ابشريها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم بعد ذلك اتركيها بماؤها.

في إناء ضعي البيض وفوقه رشة فلفل أسود وملح واخفقيه ثم بعدها ضعي الفلفل الحار والبابريكا والكمون والزيت ونقلب كل هذا سويا.

حيث أنه بعد ذلك على البطاطس المبشورة قومي بوضع الخليط وقلبي باستمرار ثم ضعي ثلاث ملاعق الدقيق وقلبي مع مراعاة أن تكون العجينة سائلة.

كما أنه في طاسة على النار مدهونة بقليل من الزيت اسكبي مقدار كوب صغير في الطاسة بالتساوي وانتظري حتى تأخذ لون من الأسفل ثم بعدها اقلبيها على الوجه الآخر.

حيث أنه بعد أن تأخذ لون على الجهة الأخرى قومي برفعها من الطاسة و عمل باقي الكمية حتى تنتهي.

كما أنه فيما بعد يمكنك تزيين وجه الفطيرة بوضع قليل من الفلفل الألوان والزيتون والجبنة الموتزاريلا وتغطيتها على نار هادئة قليلا حتى تسيح الجبنة.

فوائد البطاطس

يساعد البوتاسيوم على توسيع الأوعية الدموية وإبقائها مسترخية ، مما يؤثر إيجابًا على مستويات ضغط الدم ومن بين الفوائد الأخرى للبطاطس التي ذكرها موقع “ويب ميديسن” أنها تقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى وتمنع الإمساك وتعزز عملية الهضم في الجسم ومن أهم فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد البطاطس على الجسم

يعتبر تخزين البطاطس من أكثر الأمور الهامة التي تلجأ إليها السيدات وذلك بسبب إن البطاطس أحيانًا يرتفع سعرها بشدة، ولكن يتم إتباع بعض الأساليب الخاطئة في التخزين التي قد تفتك بحياة الفرد والتي قد تؤدي إلى الوفاة في النهاية لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة التخزين الصحيحة.

هناك بعضًا من الفوائد الخاصة بالبطاطس والتي لا تعد ولا تحصى وهي: