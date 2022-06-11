مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

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يتصدر البحث عن طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة الذهبية مثل المحلات قائمة البحث، حيث يعشق الكبار والصغار البطاطس المقلية بجانب الكاتشب اللذيذ، فيمكن لجميع أفراد الأسرة تناولها في الفطار والغداء والعشاء، لذلك نجد أفراد الأسرة يطلبون من ربات البيوت تحضير أطباق البطاطس المقرمشة مثل المطاعم، حيث يلاحظ الجميع أن البطاطس المقدمة في المطاعم تختلف في الشكل والمذاق عن البطاطس المقلية في المنزل، لذلك تبحث الأمهات عن هذا السر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم.
مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية
هناك عدة مطاعم شهيرة بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة، لذلك تجد أن الجميع يقبل على هذه المطاعم بشكل مستمر للرغبة في تناول البطاطس المقرمشة، ولكن تبحث الأمهات عن سر جمال طعم البطاطس في تلك المطاعم وتتمني أن تصنع نفس هذه البطاطس في منزلها لأفراد الأسرة، لتجنب تناولها في المطاعم مرة أخرى، حيث هناك عدة تكات لتحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم، وأهم هذه التكات هي أن تكون البطاطس حمراء ومخصصة للقلي وليس للطهي، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضيرها.
المكونات
- 2 حبة بطاطس كبيرة الحجم.
- خل.
- ماء.
- ملح وعصير ليمون.
- زيت غزير للتحمير.
طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت
يمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات السابقة، وتتمثل طريقة التحضير في إتباع الآتي.
- أولاً يتم تقشير البطاطس وغسلها جيداً بالماء.
بعدها يتم تقطيع حبات البطاطس إلى أصابع سميكة.
- نحضر وعاء ونضع فيه كمية من الماء البارد والملح والخل وعصير الليمون ونترك البطاطس في الماء لمدة ربع ساعة.
- نخرج أصابع البطاطس على فوطة نظيفة ونرص جميع الأصابع حتى تجفف.
- نضع كمية من زيت القلي في الطاسة ونتركه حتى يسخن وبعدها يتم وضع أصابع البطاطس.
- نترك البطاطس في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.
- نخرج البطاطس من الزيت ونتركها حتي تبرد ثم توضع في الفريزر لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور ربع ساعة نخرج البطاطس من الفريزر ونضعها في زيت القلي الساخن مرة أخري حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.
نخرج البطاطس على مناديل ورقية وتقدم.
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