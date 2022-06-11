مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

يتصدر البحث عن طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة الذهبية مثل المحلات قائمة البحث، حيث يعشق الكبار والصغار البطاطس المقلية بجانب الكاتشب اللذيذ، فيمكن لجميع أفراد الأسرة تناولها في الفطار والغداء والعشاء، لذلك نجد أفراد الأسرة يطلبون من ربات البيوت تحضير أطباق البطاطس المقرمشة مثل المطاعم، حيث يلاحظ الجميع أن البطاطس المقدمة في المطاعم تختلف في الشكل والمذاق عن البطاطس المقلية في المنزل، لذلك تبحث الأمهات عن هذا السر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم.

مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية

هناك عدة مطاعم شهيرة بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة، لذلك تجد أن الجميع يقبل على هذه المطاعم بشكل مستمر للرغبة في تناول البطاطس المقرمشة، ولكن تبحث الأمهات عن سر جمال طعم البطاطس في تلك المطاعم وتتمني أن تصنع نفس هذه البطاطس في منزلها لأفراد الأسرة، لتجنب تناولها في المطاعم مرة أخرى، حيث هناك عدة تكات لتحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم، وأهم هذه التكات هي أن تكون البطاطس حمراء ومخصصة للقلي وليس للطهي، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضيرها.

المكونات

2 حبة بطاطس كبيرة الحجم.

خل.

ماء.

ملح وعصير ليمون.

زيت غزير للتحمير.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت

يمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات السابقة، وتتمثل طريقة التحضير في إتباع الآتي.