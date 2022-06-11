بزجاجة ماء فارغة.. اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة زي الحلواني بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

الحلويات الشرقية تشتهر بطعمها المميز والجميل، ولكن نوع له طريقة تحضير خاصة به، حديثنا اليوم عن طريقة تحضير لقمة القاضي في البيت مثل المحلات الجاهزة حتى تصبح مقرمشة ولذيذة وحجمها صغير، كل هذا باستخدام زجاجة ماء فارغة، ولكن لا تعرف ست البيت كيفية استخدام زجاجة الماء في تحضير لقمة القاضي، كل نحن نقول لها أنت ِ عليكي تحضير المكونات ونحن نقول لكي على طريقة التحضير بكل سهولة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات لقمة القاضي باستخدام زجاجة ماء فارغة

دائما يطلبون الأطفال في أي وقت، لأننا جميعا نعرف مدى عشق الأطفال لتناول الحلويات، ولكن للأسف الشديد الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج يتجمع عليها الكثير من الذباب والحشرات الطائرة، فبتالي تصبح خير صحية على الإطلاق، فمن الطبيعي أن تخاف على أطفالها من التلوث والبكتيريا وسهولة انتشار الفيروسات من الذباب إلى الحلويات إلى الطفل مباشرة، والآن سوف نقدم لكم مكونات لقمة القاضي:

نصف كيلو دقيق.

ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ذرة ملح.

ماء دافئ على حسب احتياج العجين.

طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل مقرمشة مثل المحلات

يمكنك مضاعفة الكمية على المكونات على حسب عدد أفراد الأسرة، لكي تتذوق جميع أفراد الأسرة لقمة القاضي المقرمشة، والآن نحن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: