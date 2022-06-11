طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها خلال أيام

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كريم النشا وماء الورد للتفتيح، تبحث الكثير من الفتيات دائما عن الطرق الفعالة للحصول على التفتيح والبياض الناصع للبشرة وتوحيد لونها والتخلص من أي بقع داكنة أو تصبغات وحروق ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والملوثات وغيرها من العوامل، ورغم انتشار الكثير من ماركات مستحضرات التجميل الخاصة بتفتيح البشرة إلا أنه يمكنك استخدام مكونات بسيطة من منزلك لها نتائج رائعة وفعالية كبيرة فى الحصول على إشراقه ونضارة دائمة للبشرة.
ولعل النشا وماء الورد من أهم المكونات التي يمكن أن تستخدم فى أغراض تجميلية خاصة بالعناية بالبشرة، حيث لهن العديد من الخصائص التي تمنح التنظيف العميق للبشرة وإزالة طبقات الجلد الميت وبالتالي تصبح البشرة أكثر نقاء وصفاء ويتم الحصول على التفتيح المطلوب، لذلك تعرفي على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد فى المنزل للحصول على إشراقه سريعة فى أيام قليلة.
طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة
المكونات:
- ربع كوب نشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة ماء ورد.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
طريقة التحضير:
- قومى بوضع مقدار النشا فى وعاء صغير وأضيفي عليه ماء الورد تدريجيا ويمكنك تزويد الكمية إذا احتاج الأمر ذلك إلى أن يذوب النشا تماما فى ماء الورد ويكون الخليط متماسك وليس سائلاً.
- ضعي الخليط فى حمام ماء ساخن عن طريق وضعه بداخل وعاء به ماء مغلي ويترك به حتى نلاحظ أن سمك الخليط أصبح ثقيل وكريمي، مع مراعاة استمرار التقليب أثناء عمل الحمام الساخن.
- اخرجي كريم النشا وماء الورد من الحمام الساخن وضعيه جانبا حتى يصبح بارد تماما.
- أضيفي على الكريم جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو وقلبيهم جيدا مع الكريم حتى تتجانس المكونات.
- ضعي كريم النشا وماء الورد فى الثلاجة للاحتفاظ بصلاحيته، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الكمية تصبح صالحة للاستخدام لمدة عشر أيام فقط ويمكنك بعدها تجديد الكمية.
- يمكن استخدام كريم النشا وماء الورد على أنه كريم ليلى يتم وضعه يوميا قبل النوم ولكن على بشرة نظيفة تماما وجافة جداً.
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