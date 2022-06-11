وصفة القرفة وورق الغار للتخلص من الكرش و تفتيت الدهون لجسم رشيق متناسق، ترغب جميع الفتيات والسيدات في التمتع بجسم مثالي خالي من العيوب، ولكن تحتوي الوجبات علي كمية كبيرة من الدهون مما تتسبب في زيادة وزن الجسم، ولذلك تقوم بالذهاب إلي مراكز التخسيس، إلا أنها مكلفة وتحتاج إلي وقت كثير للحصول علي الوزن المطلوب، ولكن تتوافر الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل علي حرق الدهون والتخلص من الكرش بصورة سريعة، وتتميز أوراق الغار بكثير من الفوائد الصحية والجمالية، حيث نجد أنها مفيدة كثيرة في التخلص من السموم التي توجد في الجسم وتساعد بشكل كبير في التئام الجروح بصورة سريعة، هذا بجانب أنه هام كثيراً لصحة البشرة، لأنه يحتوي على عناصر غذائية متعددة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين جـ، بجانب الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنسيوم، الزنك، النحاس، المنجنيز وكل هذه العناصر هامة كثيراً للصحة العامة للجسم، وأهم خاصية توجد به هي فقدان الوزن سريعاً بصورة طبيعية.

وصفة ورق الغار والقرفة لإزالة الكرش ودهون الجسم سريعاً



تعد وصفة ورق الغار والقرفة للحصول علي جسم مثالي والتخلص من الكرش من الوصفات الفعالة والسهلة التي لا تأخذ وقت في التحضير.

المكونات:

لتر من الماء.

عدة أعواد من القرفة.

بعض أوراق الغار.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبدأ بغلي لتر الماء ونضيف لوعاء الماء أعواد القرفة، وأوراق الغار. ثم نترك الماء تغلي على درجة حرارة مرتفعة لمدة 15 دقيقة، ثم نرفع وعاء الماء المغلي من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. بعد ذلك نصفي الخليط من أوراق الغار وأعواد القرفة. يجب تناول مقدار كوب من المشروب في الصباح على معدة فارغة بشكل يومي.

وصفة منقوع ورق الغار للتخلص من الكرش ودهون البطن

الدهون المتراكمة في منطقة البطن أو ما يسمى بالكرش من أكثر الدهون المعقدة التي يصعب التخلص منها بسهولة، ولهذا يبحث الكثيرين عن طرق طبيعية وآمنة للتخلص من دهون البطن في وقت سريع وهذا ما يفعله ورق الغار، ويتم تحضير شاي ورق الغار بهذه الطريقة كما يلي:

المكونات:

عدد 3 أكواب من الماء.

مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

عدد 3 أوراق غار كبيرة وخضراء، ويفضل أن يكون طازج.

طريقة التحضير والاستخدام: