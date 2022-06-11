نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية بديل الكيراتين تحقق نتيجة فورية لفرد الشعر لن تحتاجي لفرد ولا استشوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية بديل الكيراتين إذا كنت تواجهين مشاكل في شعرك، فلا داعي للجوء إلى العلاجات الكيميائية التي قد تضر به توجد طرق سهلة التحضير لتغذية الشعر وفرده طبيعياً تعتبر منتجات العناية بالشعر الطبيعية هذه مثالية، فلا داعي للتباهي بجميع الكريمات والأقنعة ومنتجات العناية بالشعر الأخرى المتوفرة في المتاجر المتخصصة لهذا السبب، ربما تكون تكون ضارة للشعر في بعض الأوقات وسنعرض لك بعض الوصفات الطبيعية لفرد الشعر.

جل الصبار لفرد الشعر

إنها واحدة من أكثر النباتات المغذية للبشرة والشعر،إنه أيضًا غسول طبيعي غني بالبروبيوتيك يحفز النمو. لرؤية شعيراته الدموية ، ما عليك سوى مزج الجل الخاص به مع 120 ملليلترًا من زيت الزيتون الساخن ، وهو علاج طبيعي يضيف ترطيبًا حذرًا. اترك هذا الخليط يعمل لمدة 30 دقيقة قبل تكرار العملية مرة واحدة في الأسبوع.

الموز للشعر

يعتبر الموزغني بالمعادن، مثاليًا لاستعادة شعر صحي توفر لك هذه الفاكهة أيضًا تسع فوائد لجسمك إنها شديدة الترطيب عند تحضيرها في ويمكن خلطها بزيت الزيتون. هذا التأثير المغذي يخلق ملمسًا يشبه الصويا ويزيل تجعد الشعر

ماء الأرز للشعر

سوف تكون قادرًا على تنعيم الشعر مع زيادة لمعانه وقوته ما عليك سوى غلي الأرز للحصول على حجم واحد من مياه الارز ل، حيث يُرفع ماء الطهي ويُترك جانباً ليبرد قبل استخدامه، وهوعلاج طبيعي للترطيب والتلطيف يمكن للجميع الوصول إليه بسبب النشا ، كربوهيدرات ذات خصائص مدهشة.

البيض للشعر

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا للبروتينات وعلاجًا طبيعيًا ستحصل عليه إذا لم تستخدمه لشعرك ونتيجة لذلك يقويهم ويمنع الانهيار.عندما تخلطه بزيت الزيتون والعسل ، فإنه يغذي البشرة وينعمها بعمق بعد الجمع بين المكونات ، ضعيها بفرشاة وغطيها بغطاء. اتركي هذا الشعر لمدة 15 دقيقة قبل غسله بشامبو خفيف نؤدي هذا الروتين مرتين في الأسبوع لمدة شهر سوف تواجه شعرا بسرعة.

حليب الكاكاو

بالإضافة إلى إضفاء رائحة الصيف على شعرك ، يُعرف هذا المكون بترطيبه بعمق بالإضافة إلى تنشيطه. لجني فوائد لا تضاهى انقع جذورك وأطوالك في هذا المنتج الطبيعي لمدة 20 دقيقة تقريبًا هذا الماسك الطبيعي لا يغذي البشرة فحسب، بل يقلل أيضًا من حب الشباب! هناك أربع طرق أخرى للحصول على بدة طويلة، بالإضافة إلى حليب الكاكاو.