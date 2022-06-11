بدون فرن ولا بيض..طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة اقتصادية هشة جداً

طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة، تعد الكيك من أكثر أنواع الحلويات الأكثر عشقاً على مستوى العالم، وتحضيرها هو الأسهل بالنسبة لربات المنازل حيث أن معظم السيدات تبحث عن الوصفات السهلة والسريعة خاصة في فصل الصيف والأجواء شديدة الحرارة مما نفضل جميعا الابتعاد عن تشغيل الفرن والأطعمة والحلويات التي تحضر في أسرع وقت بدون فرن أو الحلويات التي يتم تحضيرها على البارد وهي المفضلة أيضاً، وفي وسط ارتفاع الأسعار والغلاء السائد في أنحاء العالم أصبحت السيدات تبحث عن الاقتصاد في أمور الحياة بما فيها تحضير الطعام بشكل يتناسب مع الظروف الحالية، وذلك بعمل الوصفات بأبسط المكونات قدر الإمكان وفي نفس الوقت تكون لذيذة المذاق وناجحة، مثل وصفة اليوم هي كيكة اقتصادية مقدمة من الشيف نادية السيد التي قدمت أفضل الوصفات بطريقة سهلة وسريعة.

مقادير الكيكة بصوص الشوكولاتة

الكيك:-

225 جرام دقيق يعادل كوب ونصف.

كوب سكر يعادل 200 جرام.

ثلث كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكربوناتو (بيكنج صودا).

ربع كوب كاكاو خام 22 جرام.

ملعقة كبيرة خل.

ماء ساخن 250 مل يعادل كوب.

ملعقة كبيرة نسكافيه (القهوة سريعة الذوبان).

رشة ملح + فانيلا.

مقلاه مقاس 24 سم.

صوص الشوكولاتة :- سوف تحتاجين إلى نصف كوب من كلاً (سكر + زيت + حليب بارد أو مثلج) بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة

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