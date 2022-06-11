نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن ولا بيض..طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة اقتصادية هشة جداً في المقال التالي
طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة، تعد الكيك من أكثر أنواع الحلويات الأكثر عشقاً على مستوى العالم، وتحضيرها هو الأسهل بالنسبة لربات المنازل حيث أن معظم السيدات تبحث عن الوصفات السهلة والسريعة خاصة في فصل الصيف والأجواء شديدة الحرارة مما نفضل جميعا الابتعاد عن تشغيل الفرن والأطعمة والحلويات التي تحضر في أسرع وقت بدون فرن أو الحلويات التي يتم تحضيرها على البارد وهي المفضلة أيضاً، وفي وسط ارتفاع الأسعار والغلاء السائد في أنحاء العالم أصبحت السيدات تبحث عن الاقتصاد في أمور الحياة بما فيها تحضير الطعام بشكل يتناسب مع الظروف الحالية، وذلك بعمل الوصفات بأبسط المكونات قدر الإمكان وفي نفس الوقت تكون لذيذة المذاق وناجحة، مثل وصفة اليوم هي كيكة اقتصادية مقدمة من الشيف نادية السيد التي قدمت أفضل الوصفات بطريقة سهلة وسريعة.
مقادير الكيكة بصوص الشوكولاتة
الكيك:-
- 225 جرام دقيق يعادل كوب ونصف.
- كوب سكر يعادل 200 جرام.
- ثلث كوب زيت.
- ملعقة صغيرة بيكربوناتو (بيكنج صودا).
- ربع كوب كاكاو خام 22 جرام.
- ملعقة كبيرة خل.
- ماء ساخن 250 مل يعادل كوب.
- ملعقة كبيرة نسكافيه (القهوة سريعة الذوبان).
- رشة ملح + فانيلا.
- مقلاه مقاس 24 سم.
صوص الشوكولاتة :- سوف تحتاجين إلى نصف كوب من كلاً (سكر + زيت + حليب بارد أو مثلج) بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى
طريقة عمل أروع كيكة بصوص شوكولاتة
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- في البداية ضعي الماء الساخن في كوب ثم عليه النسكافيه ويذوب جيداً.
- ثم احضري وعاء عميق ضعي الدقيق وعليه السكر والكاكاو والبيكنج صودا ورشة الملح.
- تخلط المكونات الجافة جيداً ثم يسكب عليها النسكافيه وهو ساخن ويضاف الزيت وملعقة الخل والفانيلا.
- يخلط المزيج جيداً وفي حالة غن كان الخليط ثقيل يمكن إضافة القليل من الماء.
- تدهن المقلاة بالزيت ثم يصب خليط الكيك بها.
- توضع صينية الكيكة على نار هادئة وتغطى بغطاء ليس به فتحات.
- تترك على النار لمدة من 20 إلى 40 دقيقة.
- تختبر النضج ثم تترك حتى تبرد تماماً.
- في الخلاط ضعي الحليب البارد والسكر والكاكاو ثم يخفق مع إضافة الزيت بالتدريج حتى يتجانس.
- قومي بعمل ثقوب وتشرب الكيك بربع كوب حليب أو سفن أب حتى تكون هشة.
- يضاف صوص الشوكولاتة على الوجه وتقطع وتقدم..بالصحة والعافية.
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