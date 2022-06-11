نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وسريعة في الخلاط… خطيرة هتعجب الجميع في المقال التالي

كيكة الشوكولاتة هي حبيبة الجميع من الكبار والصغار، حيث يرغب الكثيرون في تناولها بشكل مستمر في الأوقات المختلفة والمناسبات المتعددة، فهي حلوى نجدها تتواجد بقوة في المناسبات العائلية وغيرها، وتتميز كيكة الشوكولاتة بقوامها الهش وطعمها اللذيذ للغاية، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة في 10 دقائق فقط، ونظراً لتعلق الجميع بها هي محل اهتمام الأمهات والتي تبحث بشكل مستمر عن طرق جديدة ومختلفة لإعداد كيكة الشوكولاتة، ونوافيكم في هذا المقال طريقة كيكة الشوكولاتة اللذيذة. مقادير كيكة الشوكولاتة كأس وربع دقيق.

نصف كأس لبن.

كأس سكر.

2 حبة بيض.

نصف كأس زيت.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام. مكونات الصوص: كأس كبير سكر. نصف كأس زيت. خمس ملاعق كبيرة كاكاو. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتجهيز الصوص، حيث يتم وضع كافة المكونات الخاصة به في الخلاط، ونقوم بخفقهما جيداً، ثم نحفظ الصوص في الثلاجة لحين الانتهاء من الكيكة.

في وعاء الخلاط نضع البيض مع الزيت والسكر ونقوم بخفقهما.

ننزل بمقدار اللبن والكاكاو والفانيليا ونستمر في الخفق ليتكون مزيج كريمي قليلاً.

في وعاء ننخل الدقيق والبيكنج بودر لأكثر من مرة، ثم ننزل بالخليط السائل عليها، ونقلب المكونات معاً من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تتكون عجينة متجانسة سائلة قليلاً.

في صينية مدهونة بالقليل من السمن أو الزيت ورشة من الدقيق، ننزل بخليط الكيكة مع تحريك الصينية لأكثر من مرة حتى تخرج الهواء بها.

ندخل الكيكة الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع لتنضج تماماً.

نخرج الكيكة من الفرن وتترك قليلاً لتهدأ، ثم نصب عليها صوص الشوكولاتة.

نقطع الكيكة وتقدم بعد ذلك وبالهناء والشفاء. أسرار نجاح الكيكة لابد من اختيار نوع دقيق مناسب للمعجنات، مع الحرص على نخله لأكثر من مرة حتى نتخلص من أي تكتلات به.

أن تكون المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة فليس باردة ولا ساخنة.

لابد من تسخين الفرن قبل وضع الكيكة فيها بربع ساعة.

لا يتم فتح الفرن على الكيكة قبل مرور 40 دقيقة حتى لا تهبط.

يمكن اختبار نضج الكيكة من خلال غرز خلة فيها. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وسريعة في الخلاط... خطيرة هتعجب الجميع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وسريعة في الخلاط… خطيرة هتعجب الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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