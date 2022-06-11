أقوي وصفة طبيعية الخميرة والحلبة لإزالة شعر الوجه نهائياً ونفخ الخدود

تعتبر وصفة الخميرة والحلبة ، من أقوي أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة شعر الوجه، تعمل علي إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، تمنع ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، تزيل الملوثات من الجلد والمواد السامة المتراكمة في أنسجة الجسم بفاعلية لاحتوائها علي البوتاسيوم، تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة فهي تحفز إنتاج الكولاجين بالجلد المسؤول عن مرونة البشرة، تساعد أيضاً علي إزالة التصبغات وتعمل علي تفتيح المسام، ننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذه الوصفة القوية وسوف تلاحظين الفرق، تزيل هذه الوصفة شعر الوجه نهائياً وتجعل البشرة أكثر مرونة ونعومة وحيوية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل وصفة الخميرة والحلبة في المنزل بمكونات بسيطة.

مكونات عمل وصفة الخميرة والحلبة

تحتوي هذه الوصفة الطبيعية الرهيبة علي مكونات طبيعية وهي كالتالي:-

معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

مقدار معلقة صغيرة من الخميرة الطازجة.

2 معلقة كبيرة من الماء.

عصير نصف لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير وصفة الخميرة والحلبة للبشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الخميرة ومعلقة من الماء وعصير الليمون ويتم مزج المكونات جيداً. ثم نضيف الحلبة وباقي كمية الماء ويتم الاستمرار في الخفق حتي يتجانس الخليط ويصبح كريمي. بعد ذلك يتم وضع الخليط علي بشرة نظيفة وجافة ويترك الماسك لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً. ثم بعد مرور الوقت يتم تقشير الوجه بواسطة اليد حتي نتخلص منه تماماً ثم يغسل بالماء البارد ويتم تمرير مكعب من الثلج علي الوجه لغلق المسام. بعد ذلك يتم تجفيف الوجه بواسطة فوطة نظيفة ويتم الترطيب بأي نوع كريم مرطب، تكرر الوصفة مرتين و ثلاث في الأسبوع للحصول علي أفضل نتيجة.

فوائد الخميرة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-