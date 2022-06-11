طريقة عمل الطحينة الخام البيتي احلى من الجاهز بخطوات سهلة

تعد الطحينة الخام من المقبلات اللذيذة، حيث تعتبر الطحينة من الأكلات والمقبلات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً لصحة جسم الإنسان، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السمسم، كما أنها من المقبلات الخفيفة على المعدة أيضاً، تعد الطحينة الخام من أطيب أنواع الأكلات التي تقدم، وحيث تتميز الطحينة الخام بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، وتتميز طريقة تحضير الطحينة الخام بسهوله تحضيرها، وتعتبر الطحينة الخام من الوصفات الناجحة نظراً لمذاقها اللذيذ، وكما يقبل على تناول الطحينة الخام الصغار والكبار، وحيث تحتوي الطحينة الخام على فوائد غذائية متعددة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الطحينة الخام في البيت بأسهل وأسرع الطرق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الطحينة الخام

المكونات:

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السمسم.

نصف كوب من زيت الذرة أو أي نوع من الزيت النباتي.

طريقة التحضير: