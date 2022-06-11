طريقة عمل الطحينة الخام البيتي احلى من الجاهز بخطوات سهلة

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تعد الطحينة الخام من المقبلات اللذيذة، حيث تعتبر الطحينة من الأكلات والمقبلات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً لصحة جسم الإنسان، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السمسم، كما أنها من المقبلات الخفيفة على المعدة أيضاً، تعد الطحينة الخام من أطيب أنواع الأكلات التي تقدم، وحيث تتميز الطحينة الخام بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، وتتميز طريقة تحضير الطحينة الخام بسهوله تحضيرها، وتعتبر الطحينة الخام من الوصفات الناجحة نظراً لمذاقها اللذيذ، وكما يقبل على تناول الطحينة الخام الصغار والكبار، وحيث تحتوي الطحينة الخام على فوائد غذائية متعددة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الطحينة الخام في البيت بأسهل وأسرع الطرق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الطحينة الخام
المكونات:
- نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السمسم.
- نصف كوب من زيت الذرة أو أي نوع من الزيت النباتي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار السمسم وبعد ذلك قومي بتنقية السمسم جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء مناسب ثم نضع السمسم في الوعاء على نار هادئة حتى يكون السمسم خالي من الرطوبة ويتحمص السمسم جيداً ويأخذ اللون الخفيف وليس الغامق حتى لا تكون الطحينة لونها غامق.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإحضار الكبة الكهربائية ثم بعد ذلك بعد أن يبرد السمسم نضع السمسم في الكبة ونقوم بتنعيم السمسم جيداً بحيث يقول على هيئه رمل في الأول.
- الخطوة الثالثة قومي باستمرار الطحن في السمسم بحيث يتحول لشكل عجينة لأن الزيت متواجد بالسمسم سيتم اخراجه بشكل تلقائي ونستمر في الطحن حتى يصبح السمسم ناعم جدا ثم بعد ذلك نضيف إلى الخلاط الكهربائي أو الكبة كوب من الدقيق مع نصف كوب من زيت الذرة أو أي زيت نباتي للنوع أخر ونستمر في الضرب جيداً حتى يصبح خليط الطحينة الخام قوامه شبة متماسك.
- الخطوة الرابعة بعد ذلك أصبحت الطحينة الخام جاهزة للتقديم وقومي بإحضار وعاء زجاجي محكم للغلق ويجب وضع الطحينة الخام بوعاء حتى يحفظ الطحينة وقدميها إلى أفراد عائلتك وبالهناء والشفاء.
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