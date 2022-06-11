فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن بأسهل طريقة

فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة، وهى من المعجنات التي تحضر بإضافة البطاطس لمكونات العجين مما يكسبها قوام ومذاق مختلف، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة لعمل أكلات خفيفة في المنزل بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن.

مكونات فطائر البطاطس الطرية



نحتاج لعمل الفطائر بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهى كالتالي:

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة.

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الزبدة بحراره الغرفة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

الحشوة

ربع كيلو جبن أبيض (250 جرام).

لدهن الوجه

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

3 ملاعق كبيرة من الزعتر الجاف.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر البطاطس بطريقة بسيطة كما يلي: