نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن بأسهل طريقة في المقال التالي
فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة، وهى من المعجنات التي تحضر بإضافة البطاطس لمكونات العجين مما يكسبها قوام ومذاق مختلف، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة لعمل أكلات خفيفة في المنزل بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن.
مكونات فطائر البطاطس الطرية
نحتاج لعمل الفطائر بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهى كالتالي:
- ثمرة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة.
- 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الزبدة بحراره الغرفة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
الحشوة
- ربع كيلو جبن أبيض (250 جرام).
لدهن الوجه
- ملعقة كبيرة زبدة مذابة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزعتر الجاف.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر البطاطس بطريقة بسيطة كما يلي:
- نذوب ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر في كوب من الماء الدافئ ونتركها عشر دقائق حتى تنشط الخميرة.
- نقوم بنخل ثلاثة أكواب من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح في إناء عميق ونضيف عليهم خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف البطاطس المسلوقة المهروسة والبيضة ونعجن المكونات لمدة 10 دقائق ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة بحرارة الغرفة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- ثم تغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، ثم نقسم العجينة لكرات متوسطة الحجم ثم نفرد الكرة ونحشيها بملعقة كبيرة من الجبن ونغلقها جيداً.
- نضغط عليها برفق ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، ثم نغطي الصينية ونترك العجين يختمر حتى يتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بالزبدة وتزين بالزعتر الجاف وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر البطاطس الطرية بحشوة الجبن بأسهل طريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.