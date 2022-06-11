انت الان تتابع خبر "كنز رباني".... فوائد صحية جبارة عند تتاول الشاي الأسود بإستمرار تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد الشاي من أكثر المشروبات أستهلاكاً في جميع الدول، نظراً لما يحتويه على العديد من الفوائد الصحية التي تفيد جسم الأنسان، بالأضافة إلى ذلك فإن الشاي به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في حماية جسم الأنسان وتقليل نسبة حدوث خطورة بالجسم، فمن خلال السطور القادمة سوف نعرض إليكم أهم وأبرز الفوائد الصحية التي يمكن أن يستفيد منها الجسم عند تناول الشاي فيما يلي :

مقاومة مرض السرطان

يعد الشاي هو مصدر أساسي للفلافونويدات المعززة بصحة الجسم، فقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن مادة الفلافونويدات تساهم على حماية جسم الأنسان بإن يتعرض لمرض سرطان البروستاتا.

تقليل مخاطر مرض السكر

أثبتت بعض من الدراسات على أشخاص يتناولون الشاي بشكل يومي، فقد أظهرت نتائج تلك الدراسات بإن هولاء هم الأقل تعرضاً للإصابة مرض السكر بنسبة قد تصل إلى 70%.

الحماية من السكتة القلبية

حيث وُجد أن الأشخاص الذين يتناولون ما يعادل 3 أكواب من الشاي الأسود تم انخفاض خطر الإصابة بالسكتات لديهم بنسبة 21%.

يُساهم في الوقاية من الجراثيم

يعد مشروب الشاي الأسود ليس مجرد مشروب لذيذ، في الحقيقة أنه يمتلك قوة مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة، إذ أن مركبات الفينول والتانينات فيه تساعد في القضاء بعض أنواع البكتيريا، وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة وتثبيط نمو البكتيريا السيئة.