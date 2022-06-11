مواعيد عمل مكاتب التطعيمات للحجاج والمعتمرين.. الصحة بتقولهم استعدوا

مواعيد عمل مكاتب التطعيمات للحجاج والمعتمرين

وأشارت وزارة الصحة أن المكاتب تعمل من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 5 مساءاً بشكل يومي، ولا يعملون في الإجازات الأسبوعية، وأيضاً أن التطعيمات الخاص بكل الحجاج تكون إجبارية.

تطعيمات الحجاج إجباري قبل السفر

وأعلنت وزارة الصحة أن الحجاج الذين يحصلون على التطعيمات، يتم إعطاء لهم شهادة معتمدة تفيد بحصولهم على التطعيمات المتنوعة بالجرعات الملائمة، وسوف يتم إرفاقها بكل مستندات السفر للحج، وأشارت إلى أن تطعيم الإنفلونزا اختياري لكل الحجاج، ولكن باقي التطعيمات إجبارية.

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج

وكشفت الوزارة أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة في كل المحافظات، ويقدم فيها تطعيم السحائي الرباعي والسولك والإنفلونزا، وأيضاً المقابل المادي لتطعيم السولك بـ 25 جنيهاً، والإنفلونزا بـ 25 جنيهاً، والسحائي الرباعي بـ 125 جنيهاً، ولقاح كورونا مجاني داخل مراكز لقاحات كورونا في كل المحافظات، وتعمل المكاتب يومياً ما عدا أيام الإجازات الأسبوعية من الساعة الـ 8 صباحاً وإلى الساعة الـ 5 صباحا.