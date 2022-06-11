القليل من النشا واعملي أحلي بسكوت قي 30 دقيقة فقط

القليل من النشا لعمل أحلى بسكوت سهل برائحة وطعم مقرمش مع الشاي لا يقاوم، ليزين طاولتك في الصباح والمساء مع مشروبك المفضل وليتناوله الكبار والصغار بين الوجبات سهل بمكونات موجودة بيتونا جميعا كل ما عليك هو تجربته للمرة الأولى ولن تتوقفي عن عمله وستطلبه أسرتك وعائلتك باستمرار.

بسكوت النشا في 30 دقيقة

المكونات المطلوبة

ثلاث أكواب من النشا.

كوب من الدقيق.

كوب من السكر البودر.

١٥٠ جرام من الزبدة أو السمن.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير بسكوت النشا

في وعاء للعجن توضع الزبدة أو السمن مع السكر اولا حتى يذوب السكر جيدا. تضاف البيضة والفانيليا ويضرب الخليط كله جيدا بالضرب السلك اليدوي. يضاف الزيت ويقلب مرة أخرى لنحصل على خليط سائل نسبيا. في هذه الخطوة يضاف الدقيق والنشا ثم البيكنج بودر ويقلب لنحصل على قوام اكثر تماسك ويسهل تشكيله. بشكل عجين البسكوت إلي كرات صغيرة وتوضع في صينية علي ورقة زبدة في الفرن على أن ان يوقد من أعلى ومن أسفل. يدخل البسكوت الفرن علي درجة حرارة لا تقل عن ١٧٠ درجة لمدة ثلث ساعة ويمكنك التأكد حتى تمام النضج. يخرج البسكوت بلون فاتح ذو رائحة الفانيليا المميزة. يترك ليبرد قليلا حتى يسهل خروجه من فوق ورق الزبدة. يقدم على طبق التقديم بارد مع مشروبك المفضل.

طرق تزين بسكوت النشا

يتميز هذا النوع من البسكوت بأنه يتوافق مع الكثير من مكونات التزين.

يمكن تزينه بالمكسرات مثل اللوز والبندق.

يشكل أيضا بالفورماسيل الملون.

يمكنك غمسه في الشيكولاتة البيضاء أو الشيكولاتة المفضلة لديك، على أن تذاب أولا ثم يغطي البسكوت بها كله أو نصفه، ويترك حتى تتماسك الشيكولاته عليه.

يقدم هذا النوع من البسكوت مع الشاي والكاكاو والنسكافيه، وسيحبه الأطفال والكبار لسهولة تناوله سواء بين الوجبات أو مع العائلة والأصدقاء.

يسهل تناوله على الأطفال الصغار من بداية سن الأكل لأنه آمن ونظيف ويمكن تفتيته في اللبن أيضا.