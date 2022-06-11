نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي غريبة البندق الهشة بطعم رائع ولذيذ ألذ أنواع الحلويات السهلة والسريعة في المقال التالي
غربية البندق الهشة ، من الحلويات الرائعة التي تكون تتميز بقوام ناعم جدًا ورائع، مناسبة جدًا للعديد من المناسبات من أشهرها الأعياد حيث ترتبط فرحة الأعياد بعمل الحلويات بالمنزل وتشارك ذلك مع الأهل والجيران ومن أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بالمنزل هي الغربية التي يتم تحضيرها بطرق عديدة ونكهات مختلفة ورائعة من أشهرها غربية الفستق والغريبة البيتي وغريبة النشا وأنواع أخرى عديدة يمتاز كل منها بمذاق رائع ونكهة مميزة، ومن أفضل ما يميز تحضير الغربية أنها تمتاز بطريقة تحضير سهلة جدًا ومكونات من أبسط ما يكون، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل غريبة البندق الهشة بالمنزل.
مكونات عمل غريبة البندق الهشة
تتكون الغريبة من مكونات سهلة وغير مكلفة ومتوفرة دائمًا بالمنزل وهي كما يلي:ـ
- كوب من البندق المحمص.
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- نصف كوب من السكر البودر.
للتزين
- سكر بودر ناعم.
طريقة التحضير
يتم تحضير غريبة البندق الهشة بالمنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة دون تعب أو مجهود وهي كما يلي:ـ
- في محضرة الطعام نقوم بطحن البندق المحمص حتي يصبح ناعم جداً.
- ثم نضيف إلي البندق السكر البودر ونستمر في طحن المكونات معاً حتي يختلطا جيدًا.
- نسكب خليط البندق والسكر في وعاء عميق ثم نضيف إلي الخليط نصف كوب الزيت ونخلط المكونات حتي يصبح الخليط سائل.
- ثم نضيف الدقيق إلي الخليط ونجمع المكونات باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
طريقة تشكيل العجينة
- قبل تشكيل العجينة نجهز صاج فرن قصير الحافة مبطن بورقة من ورق الزبدة.
- ثم نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيرة الحجم باستخدام اليد أو يمكن استخدام قمع الآيس كريم الصغير الذي يستخدم لتقطيع الآيس كريم.
- ثم نضع الكرات في الصينية ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة إلي 30 دقيقة حتي تأخذ الغريبة لون ذهبي فاتح.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تمامً اقبل أن ترفع من على الصواني.
- ثم تزين بالسكر البودر وتقدم بألف هنا وشفا مع المشروبات الساخنة مثل القهوة.
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